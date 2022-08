Teatro Municipal do Porto: diretor (acusado de censura) assume que não publicar texto de Regina Guimarães foi “um erro”

O diretor do Teatro Municipal do Porto (TMP), Tiago Guedes, reconhece ter sido um “erro” a decisão por si tomada de não publicar o texto de Regina Guimarães, escrito para a folha de sala do espetáculo “Turismo”, peça de teatro que esteve em cena no Teatro Campo Alegre na passada sexta-feira e sábado.

O epicentro da discórdia está numa nota de rodapé, em que Regina Guimarães escreveu: “O falecido vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto inundou-nos de discursos delirantes acerca da 'cidade líquida inspirada em Zygmunt Bauma' no intuito de legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços”.

Palavras estas que não caíram bem ao diretor artístico do TMP, que disse esta terça-feira ao Expresso: “a decisão da direção do teatro de não publicar um texto insultuoso e descontextualizado do espetáculo não pode ser confundida com censura, até porque a responsabilidade da produção da folha de sala é nossa [do TMP]”. Poucas horas depois, Tiago Guedes reconheceu, num texto partilhado no Facebook, que “a emoção e a falha fazem parte da natureza humana”, apesar de reiterar o “tom ofensivo” das palavras perante a memória [do falecido vereador da Cultura] Paulo Cunha e Silva.

“Gostaria de partilhar aquilo que à distância dos factos, me permite avaliar agora como um erro”, admitiu Tiago Guedes. “Percebo agora que o reconhecimento e respeito que nutro pelo trabalho do Paulo Cunha e Silva no Porto e sobretudo pela sua memória, me fez deixar levar por aquilo que considerei ser a necessária defesa do seu nome perante o que encarei ser uma ofensa desnecessária”.

Ainda assim, na mesma publicação, o diretor do Teatro Municipal do Porto questiona: “Não poderia Regina Guimarães expressar esta mesma discordância de um modo não insultuoso? E será a folha de sala de um espetáculo do TMP o veículo para o expressar deste modo?”

A polémica instalou-se após Regina Guimarães ter acusado a direção do TMP de censura, gerando um coro de críticas, ao qual se juntou também o encenador da peça, Tiago Correia, que fala em “chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder”, quando a dois dias da estreia recebeu uma chamada do diretor do teatro. “Tentou convencer-me a retirar a folha de sala que ‘insultava a honra de um morto’, tentando também convencer-me que eu estava a ser instrumentalizado pela Regina Guimarães para um ataque político”, apontou o fundador da companhia de teatro “A Turma”.

“A esta distância”, refere o diretor do Teatro Municipal do Porto, “consigo perceber que a leitura de um encenador em vésperas de estreia possa ter sido a de uma tentativa de limitação à sua liberdade de expressão”. Tiago Guedes assevera que “não foi porém essa a intenção” e acrescenta: “quem me conhece saberá que nunca assumiria ou consideraria defensável qualquer atitude de censura”.

O dirigente frisou igualmente que ao longo da sua vida profissional sempre procurou “respeitar profundamente os artistas e o seu trabalho”.