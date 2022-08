Está mais feminina a dança que embala a cidade-berço

As portas do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, voltam a abrir-se para receber, a partir desta quinta-feira e até 16 de fevereiro, a décima edição do GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea, com uma identidade mais feminina do que nunca. A programação gizada para este ano contempla a apresentação de 11 espetáculos, dos quais seis são estreias. Pela sala vimaranense vão passar criações de Vera Mantero, Tânia Carvalho, Marie Chouinard, Marlene Monteiro Freitas, Akram Khan Company, Sofia Dias & Vítor Roriz, Joana Castro, Elizabete Francisca, Fernanda Fragateiro e Aldara Bizarro, Sylvian Bouillet e Jonathan Uliel Saldanha.

“Promovemos, nesta edição dos 10 anos, o regresso de algumas importantes coreógrafas que assinaram momentos fundamentais na história do GUIdance e outras que chegam pela primeira vez, para deixar a sua marca”, explica Rui Torrinha, programador do festival e diretor do Centro Cultural Vila Flor. “Este movimento feminino coloca intencionalmente o papel da mulher no centro da criação e das atenções, reforçado pela presença de homens que acentuam ainda mais essa qualidade”, frisa o responsável artístico.

A décima edição arranca com a apresentação da peça “Onironauta”, de Tânia Carvalho, que coloca em palco sete bailarinos ou “encarnações físicas de um onirismo sob controlo, sete corpos saídos dos limbos amargos de um sono desperto, acompanhados em cena pela coreógrafa, ao piano”, como descreve a organização.

Vera Mantero é a coreógrafa em destaque, apresentando-se em dose dupla no festival: já esta sexta-feira apresenta, em estreia nacional, o espetáculo “Esplendor e Dismorfia” e regressa na segunda semana do GUIdance com “Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional”, peça criada em 2012 em que a artista se debruça sobre a desertificação e a desumanização da Serra do Caldeirão.

Um dos regressos ao GUIdance é o do coletivo Akram Khan Company, que estreia, este sábado, em Guimarães o espetáculo “Outwitting the Devil”, baseado num fragmento da suméria Epopeia de Gilgamesh, tido como o primeiro poema ambiental do mundo. Por sua vez, Marlene Monteiro Freitas convida o público a visitar “Bacantes - Prelúdio para uma Purga” no dia 13.

“A Sagração da Primavera” é um dos destaques do cartaz, com a Marie Chouinard a revisitar, juntamente com o Ballet Gulbenkian, esta peça que marcou o séc.XX, levada à cena no dia 15 de fevereiro. No mesmo dia, a coreógrafa canadiana apresenta igualmente “Henri Michaux: Mouvements”.

Além de espetáculos, a oferta cultural do GUIdance inclui também masterclasses com a Akram Khan Company e a Compagnie Marie Chouinard, debates moderados por Cláudia Galhós sob o mote “Pensar, Sentir, Dançar”, conversas pós-espetáculo e ensaios abertos para as escolas.

A programação integral, horários dos espetáculos e outras informações úteis podem ser consultadas AQUI.