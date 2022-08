Ator Kirk Douglas morreu aos 103 anos

O ator norte-americano Kirk Douglas morreu esta quarta-feira, aos 103 anos. A sua morte foi anunciada pelo filho, Michael Douglas, à revista “People”. “É com tremenda tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas deixou-nos hoje”, afirmou.

“Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da era de ouro do cinema que viveu bem os seus anos dourados, e um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que acreditava são exemplares para nós”, afirmou ainda Michael Douglas, continuando: “Mas para mim e para os meus irmãos Joel e Peter ele era simplesmente o pai, para Catherine um maravilhoso sogro, e para os seus netos e bisneto o seu avô adorável, e para sua esposa Anne, um marido maravilhoso”. Kirk Douglas, disse ainda o filho, deixa "um legado no cinema que vai perdurar nas gerações futuras e uma história enquanto um filantropo de renome, que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta".

Kirk Douglas foi nomeado três vezes para o prémio de melhor ator da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, com os filmes "Champion" (1949), "Cativos do Mal" (1952) e "A Vida Apaixonada de Van Gogh", realizado em 1956, mas nunca conseguiu vencer o Óscar. Em 1996, foi-lhe atribuído um Óscar honorário, pela carreira no cinema.

Ao longo da carreira, Kirk Douglas participou em mais de 80 filmes (é muito conhecida a sua participação em "Spartacus", em 1960, e em "Horizontes de Glória", em 1957), antes de abandonar a carreira, em 2004.

Era casado há 65 anos com Anne Buydens, e deixa três filhos — Michael, Joel e Peter.