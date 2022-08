Teatro Municipal do Porto acusado de “censura, chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder”, diretor nega

O encenador da peça “Turismo”, Tiago Correia, acusa o diretor do Teatro Municipal do Porto de “censura, chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder” por ter rejeitado a distribuição da folha de sala da peça da Companhia A Turma, que subiu ao palco do Teatro do Campo Alegre na passada sexta-feira e sábado. Em causa está uma nota de rodapé da sinopse do espetáculo e da autoria de Regina Guimarães - que considera tratar-se de censura e “terrorismo inteletual” a não distribuição da folha.

No texto da discórdia, a dramaturga afirmava que o ex-vereador da cultura da Câmara do Porto Paulo Cunha e Silva inundou os portuenses de “discursos delirantes acerca da ‘cidade líquida inspirada em Zygmunt Bauman’, no intuito de legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços”.

Ao Expresso, Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto, nega estar-se perante um ato de censura, justificando a decisão de não distribuir a folha de sala por a mesma não se cingir à peça e conter insultos ao ex-vereador, falecido em 2015, “dos quais não se pode defender”. “A decisão da direção do teatro de não publicar um texto insultuoso e descontextualizado do espetáculo não pode ser confundida com censura, até porque a responsabilidade da produção da folha de sala é nossa”, sustenta Tiago Guedes.

O diretor do Teatro Municipal do Porto alega ainda que a acusação de censura de Regina Guimarães é “descabida” - “nem é a autora da peça”. Tiago Guedes diz ainda que Regina Guimarães pretende impor aos conteúdos de comunicação do Teatro Municipal os “seus estados de alma”. Antes de ter optado por impedir a publicação do texto, Tiago Guedes garante que articulou com o encenador da peça em causa a sua não distribuição, sublinhando que obteve “a sua concordância”.

Rui Moreira deu liberdade de decisão

Esta não é, contudo, a posição de Tiago Correia, que chama “censura ao que o diretor do teatro chama concordar”. Em nota enviada ao Expresso, o encenador diz ter sido apanhado de surpresa pelo telefonema de Tiago Guedes a dois dias da estreia da peça, dado ter-se reunido com antecedência com o gabinete de comunicação do Teatro Municipal para a apresentação da folha de sala. Conta que nessa chamada Tiago Guedes tentou persuadi-lo a retirar a publicação por “insultar a honra de um morto” e tentou ainda convencê-lo que estava “a ser instrumentalizado” por Regina Guimarães: “Isto é um absurdo, pois nunca entendi o texto da Regina dessa maneira, texto que muito me honra”. O encenador refere que, após a chamada do diretor, pediu cinco minutos, não para falar com a sua equipa, mas para tentar ligar a Regina Guimarães. Assegura não ter sido possível por a autora da folha de sala se encontrar no Conselho Municipal de Cultura, reunido no próprio teatro, onde também estavam presentes membros da direção do Teatro Municipal do Porto.

“Eles sabiam que estava ocupada e fizeram isso nas costas dela”, atira Tiago Correia, frisando que, na altura, não concordou com Tiago Guedes, mas apenas que deixava a questão ao seu critério. Tiago Correia critica também o diretor por ter boicotado a divulgação do espetáculo, além de alegar que nas notas de imprensa teriam de retirar a expressão “despejo criminoso”. A peça “Turismo”, lembra o encenador, tem por tema central a pressão turística que leva à expulsão de muitos moradores das suas cidades, referindo que o texto não se refere em concreto ao Porto, mas a uma cidade ficcionada com problemas comuns em Portugal e na Europa.

Tiago Guedes desmente pressões ou falta de divulgação do espetáculo, recordando que a peça teve sala cheia nos dois dias de atuação. O diretor do Teatro do Campo Alegre referiu ao Expresso ter informado Rui Moreira, que tutela o pelouro da Cultura, do seu constrangimento em divulgar a folha de sala em causa, tendo o presidente da Câmara do Porto deixado ao seu critério a decisão final. “Deu instruções claras para que tudo fosse publicado, caso fosse esse o meu entendimento. E eu entendi que não, em respeito pela memória de Paulo Cunha e Silva”, afirma Tiago Guedes.

Ao Expresso, Regina Guimarães insiste que o ex-vereador “deturpou o conceito de cidade líquida desenhado e praticado pelo atual executivo municipal”, que rotula “fake conhecimento”.