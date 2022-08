Como Salvador Sobral descobriu a maior referência musical da sua vida aos 28 anos

Salvador Sobral vai brevemente subir ao palco com um novo desafio: o de cantar Jacques Brel. E o calendário tem datas no CCB (Lisboa) a 7 de fevereiro, seguindo-se a Casa da Música (Porto) no dia 8 e, depois, o Teatro Aveirense no dia 10.

Quem o conhece sabe que, há alguns anos atrás, Brel estaria longe de passar pelas suas referências. Mas mesmo assim há ligações antigas. Uma delas, o facto de a mãe de Salvador “ter estudado tradução simultânea em Bruxelas” e “talvez na infância o tenha ouvido algumas vezes, embora não fosse algo” que então o tivesse “marcado”. A outra ligação “indireta” surgiu quando conheceu Jenna Thiam, a sua mulher, “que nasceu na Bélgica” e “passava as férias em Knokke Le Zoute” (localidade costeira que deu nome a uma canção de Brel).

A maior aproximação a Brel surgiu quando, “depois da operação”, Salvador começou “a tocar pela Europa” e muitas vezes diziam-lhe que se via “muito bem” que o músico belga era uma “grande inspiração sua”, sobretudo pela “maneira de interpretar, a intensidade, a teatralidade”... E diziam também o mesmo relativamente ao timbre de Jeff Buckley... Salvador achava “curiosas as observações”, porque até aí “não tinha dado grande atenção ao Brel” nem tinha “ouvido nunca o Jeff Buckley”.

A “gota de água chegou” depois com a “crítica num jornal espanhol que dizia, depois de um concerto em Sevilha, que Portugal tinha encontrado o seu Jacques Brel”... E então começou a “ouvir intensamente os discos e a ver as interpretações ao vivo”. E entrou “no universo do maior artista de todos os tempos, o maior contador de histórias, o maior cantor de poemas, o maior poeta de canções”, descreve ao Expresso.

Da descoberta surgiu a constatação de afinidades. “Ele vai da chanson ao swing”, num espaço que sugere “uma esquizofrenia de estilos” com a qual Salvador Sobral confessa que se identifica. “Via-o a fazer expressões ou risos a meio de uma canção, coisas” que ele próprio também faz quando canta... A identificação foi, de resto, para lá dos espaços da música. “Nas entrevistas há aquele repúdio pela fama”, nota Salvador, deixando claro antagonismos em outras frentes do pensamento: “Ele era um machista do pior!”

Todas estas constatações chegaram numa altura em que Salvador “já falava bem o francês”, o que aponta como um fator igualmente importante para o compreender. Tanto que, para os concertos que agora vai apresentar, pediu à mãe que traduzisse as letras das canções que vai interpretar (e que estarão disponíveis previamente). No fundo, este processo foi como “descobrir” a “maior referência musical” da sua vida “aos 28 anos. Isto depois de etapas em que os Beatles e, depois, Chet Baker, haviam representado presenças igualmente marcantes.

Cantar Brel, reconhece, não é fácil. O próprio Salvador Sobral conta que nem sequer gosta do modo como figuras como Nina Simone ou Barbara o cantaram. “Não sinto que alguém o tenha conseguido”, confessa. Esse, admite é o seu “maior medo”. Brel é, para si, o “artista mais difícil de interpretar”. São “canções tão pessoais, tão sobre ele e a vida dele, que é difícil”. E por isso está a estudar Brel há cinco meses, e pelo meio teve pesadelos e insónias. “Tem sido uma complicação”...

O grande desafio vai ser o de se encontrar nesta música e para que isso acontecesse juntou um grupo de músicos e partiu para uma residência de trabalho (na imagem). “Era preciso ter uma banda completamente distinta”, e aí nasceu um “octeto improvável” que inclui, além do cantor, Diogo Duque (trompete, fliscorne e flauta transversal), André Santos (guitarra e cordofones madeirenses), Inês Vaz (acordeão), Ana Cláudia Serrão (violoncelo), Samuel Lercher (piano, moog), Nelson Cascais (contrabaixo, baixo elétrico) e Joel Silva (bateria).

Na residência procuraram “uma identidade sonora coerente com todo o repertório”. Era importante “afastar da música dele sem desvirtuar, o que é muito difícil”, sublinha. Depois destas três datas poderá haver mais vidas para este espetáculo. A agência francesa com quem Salvador Sobral trabalhou recentemente vai ver o concerto para ponderar eventuais apresentações em França. Em Portugal poderá haver mais concertos, mas não muitos. “Quero depois focar-me no próximo disco a solo.” Se destes concertos com canções de Brel (que serão gravados) nascerá ou não um disco, “é coisa para se ver depois”.