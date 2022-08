O Homem de Neandertal não é um parente afastado. Ainda vive entre nós

Em 2015 foi anunciada a descoberta de um humano moderno cujo genoma provinha do Neandertal numa percentagem até então inédita: entre 6 a 9 por cento. Esse indivíduo terá cerca de 40 mil anos de idade — ou seja, é do tempo em que o desaparecimento do Neandertal estava próximo —, e fragmentos minúsculos dele apareceram na Roménia. Se considerarmos que o genoma do ser humano tal como hoje o conhecemos não possui mais do que entre 1 a 3 por cento de Neandertal, percebe-se que o anúncio chamasse a atenção. Era uma prova de que um humano moderno tivera um ascendente Neandertal direto apenas meia dúzia de gerações antes.

Não foi a única notícia desse género a gerar excitação ao longo das últimas décadas. A própria descoberta de que o Neandertal, por assim dizer, ainda vive em nós (i.e., que herdámos material genético dele) é recente. Há escassas décadas não havia provas disso, e muita gente pensava que jamais surgiriam. O desenvolvimento de técnicas de sequenciação de ADN que permitem analisar o genoma de antepassados muitos antigos do homem mudou a situação. Ninguém terá tido um papel mais importante nisso do que Svante Pääbo, o paleogeneticista que dirigiu o projeto para sequenciar o genoma do Neandertal.

