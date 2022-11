Jonathan Coe: “A Inglaterra não ficou bem no retrato nos últimos 50 anos”

A dado momento, duas personagens do último livro de Jonathan Coe, “O Coração de Inglaterra”, fazem um brinde: “À Terra Média e à Inglaterra Média.” A primeira designação diz respeito ao mundo que Tolkien inventou de raiz. A segunda, a uma configuração que os ingleses conceberam sobre o que são e o que representam. Ainda que a Terra Média só exista no território da fantasia e a Inglaterra Média pareça parte da realidade, ambas são feitas da mesma matéria: mitos que resultam de um exercício de ficção. Pelo menos, no entender de Jonathan Coe e deste seu último livro, escrito ao correr dos acontecimentos. O escritor escrutina os últimos anos da vida inglesa, da pré-excitação dos Jogos Olímpicos à violência pós-‘Brexit’, regressando a algumas das personagens que apresentou em romances anteriores, como “O Rotters’ Club” e “O Círculo Fechado”. Se a ideia de Jonathan Coe era entender-se como inglês, o resultado pode ter sido o de se descobrir profundamente europeu, como diz nesta conversa, realizada em Cascais, durante a residência artística que fez a convite da Fundação Dom Luís I. “O Coração de Inglaterra” é um documento vivo sobre os estranhos tempos que a democracia inglesa experimenta e a forma como algumas pessoas a sentem. Um livro que o escritor não vê como filho único. Daqui a dez anos escreverá outro para contar o que aconteceu desde então.

Algumas pessoas devem ter odiado o seu livro. Qual foi a pior coisa que lhe aconteceu?

É verdade que, neste momento, há uma crescente cultura de violência política na Grã-Bretanha: violência física e violência verbal. Pela primeira vez, nas últimas eleições, os políticos tiveram de receber instruções da polícia sobre como se protegerem e fazerem campanha em segurança. Muitos políticos receberam ameaças de morte e muitas mulheres políticas ameaças de violação. Felizmente, tudo o que eu tive de suportar foram alguns tweets rudes e pouco inteligentes. Nada mais. Posso viver com isso.

