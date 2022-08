David Lynch e o macaco de “Friends” encontram-se numa estação de comboios. São só 17 minutos mas não contamos o fim

A sua existência já era conhecida. “What Did Jack Do?” estreou-se na Fondation Cartier Pour L’Art Contemporain, em Paris, em 2017. E no ano seguinte foi apresentada no Festival of Disruption, em Nova Iorque, onde David Lynch mostra as suas escolhas de música, arte e cinema. Só não se esperava que a curta-metragem — em que interroga um macaco acusado de homicídio — ficasse disponível em simultâneo para 167 milhões de subscritores. E muito menos que isso acontecesse em streaming. Ou que o filme fosse disponibilizado de surpresa, sem nenhum aviso ou campanha da Netflix.

Foi um presente de anos do vencedor de um Óscar honorário (enquanto realizador, argumentista e produtor) para o mundo, no dia em que comemorou 74 anos. Mas desengane-se quem achar que haverá outra oferta tão cedo, pois não existe qualquer acordo entre as partes para a produção de filmes ou séries do criador de “Twin Peaks”. No entanto, também não há nada que impeça Lynch de se associar à plataforma de streaming. E ter um realizador de culto no catálogo pode ser uma mais-valia para a empresa, numa altura em que a concorrência está a crescer.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.