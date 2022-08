A rainha das três coroas. 2020 arrancou em cheio no São Carlos

Após uma ausência de 35 anos, voltou a figurar na temporada do TNSC uma produção da 43ª ópera do prolífico Donizetti, autor de mais de 70 óperas. No século XIX, uma caricatura célebre representou-o com uma pluma em cada mão, escrevendo ao mesmo tempo duas óperas, uma cómica e a outra séria. A trajetória criativa de Donizetti testemunha um propósito tenaz em superar as convenções operísticas que herdou, sempre em busca de uma forma superior de drama musical, muito marcado por um interesse obsessivo por colocar em cena paixões românticas. Em 1835, o compositor escreveu “quero amor e amor violento pois que, sem ele, os libretos são gelados”. O libreto de “Maria Stuarda” foi assinado por Giuseppe Bardari que o arquitetou a partir da tragédia de Schiller cuja intriga abordava os últimos dias de Maria, a rainha da Escócia decapitada em 1587. A paixão ronda a personagem do conde de Leicester, o homem amado por duas mulheres, as personagens régias de Elisabeth e Maria Stuarda e, com impecável olfato teatral para ilustrar as peripécias dramáticas, a música de Donizetti serve a psicologia interior das personagens com os seus pensamentos secretos expressos em numerosos apartes e numa declamação muito agitada enquanto a orquestra sublinha as emoções das personagens com imaginativas e variadas figurações instrumentais.

Com encenação assinada por Andrea de Rosa, cenografia de Sergio Tramonti, figurinos de Ursula Patzak e desenho de luz de Pasquale Mari, a produção chegou de Itália que apresentou este espetáculo na Ópera de Roma há três anos. Em Lisboa, a batuta coube ao experimentado Fabrizio Maria Carminati, um nativo de Bérgamo tal como Donizetti. Ao longo dos últimos anos, este maestro assumiu funções de direção nos teatros líricos de Turim, Bérgamo, Trieste e também na Arena de Verona. Carminati respeitou a relação de equilíbrio entre as vozes dos solistas e a orquestra, porém nem sempre permitiu certas sonoridades e tensões mais violentas que se escutam em Donizetti e, por esse motivo, a música soou, no primeiro ato, por vezes monótona.

