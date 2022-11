“Uncut Gems” não é o filme com Adam Sandler que estava à espera de ver. Mas este é mesmo Adam Sandler

Sobre “Uncut Gems”, um dos grandes filmes de 2019 recém-chegado à grelha da Netflix, o melhor é começar pelo início, pelo seu estranhíssimo prólogo naquela mina da Etiópia. Passa-se em 2010. Ficamos a saber que uma pedra preciosa em bruto — uma opala negra — é descoberta e vai cintilar a partir dali. Quando nos cruzámos, logo após a estreia mundial do filme no último Festival de Toronto, com Josh e Benny Safdie, as primeiras imagens de “Uncut Gems” tinham-se varrido da memória, de tal forma é torrencial tudo o que acontece depois, e de tal forma impressiona aquilo que faz Adam Sandler. É um daqueles papéis em que ele ‘deixa a pele’ no ecrã — Sandler confessou num tweet que se não fosse nomeado para o Óscar desta vez, e não foi, voltaria à carga com um filme muito mau só para arreliar toda a gente. E contudo, revisto agora o filme, aquele prólogo que recorda o arranque de “O Exorcista” é vital. Uma vez chegada a Nova Iorque, a tal opala de cores caleidoscópicas (um vórtice em que a câmara mergulha várias vezes) vai servir de amuleto e levar a sorte a alguns, mas também precipitar a desgraça de outros, tornando este filme uma reflexão sobre o poder do destino.

À superfície, “Uncut Gems” (que tem Scorsese na lista de produtores) é outra coisa: e podem contar com 2h15 frenéticas até à medula, magnificamente fotografadas em 35mm por Darius Khondji, com B.O. efusiva de Oneohtrix Point Never (aka Daniel Lopatin, de regresso aos Safdie após “Good Time”). Quando a opala agoirenta, escondida no corpo de um peixe, chega às mãos de Howard Ratner (Adam Sandler), já a história vai avançada. Howard é um joalheiro judeu com vida impaciente, vertiginosa, casado e pai de filhos com amante no escritório, o seu dia a dia é impróprio para cardíacos. Deve dinheiro a gente do crime organizado nada recomendável (já lhe chegaram a roupa ao pelo), mas ele não se rala. Howard é um daqueles tipos a correr contra o tempo e a viver cada dia como se fosse o último. Acredita sempre que vai conseguir safar-se. E depois tem aquele ‘fraquinho’ que condiz tão bem com a sua vida no Diamond District de Nova Iorque, bairro de joalheiros com as suas regras próprias e onde tantos milhões de dólares trocam de mãos todos os dias. É viciado em apostas desportivas, departamento basquetebol — NBA, claro. Torra fortunas a sério e ‘à americana', e assim vai equilibrando a loja de joias e relógios que também recebe opalas negras à candonga, o ordenado dos empregados, as mafiosas dívidas. Pensamos no Cosmo Vitelli de Cassavetes (“The Killing of a Chinese Bookie”), contudo é na linha de Abel Ferrara, e na febre louca dos seus melhores filmes, que os Safdies se colocam (também Harvey Keitel perdia dinheiro em apostas de basebol em “Bad Lieutenant”).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.