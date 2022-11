“J'Accuse” no passado e no presente. Será que Roman Polanski é Alfred Dreyfus?

O caso Dreyfus foi, em França, na viragem do século XIX/XX, um erro judiciário, um tumulto político, um infame assomo de antissemitismo, um exemplo grado de como a autoridade do Estado pode trucidar um cidadão — e um exemplo de como a força da imprensa e da opinião pública consegue ajudar a contrariar o império do mando dos que julgam tudo poder. Em 1894, acusado de traição por espionagem a favor da Alemanha, o oficial de origem e prática judaica Alfred Dreyfus é condenado a prisão perpétua na ilha do Diabo, sujeito a uma humilhante cerimónia pública de erradicação do Exército, tudo no meio de um exacerbado clima popular racista e de procedimentos judiciais sumários e manipulados. Dreyfus sempre clamou que estava inocente.

Quando começaram a emergir as primeiras provas de que o espião não seria ele, as altas patentes militares e o próprio Governo tentaram abafá-las. Foi então que Émile Zola publicou o manifesto “J’Accuse” no jornal “L’Aurore” de 13 de janeiro de 1898. Sob a forma de carta aberta ao Presidente da República, Félix Faure, Zola denunciava publicamente a maquinação, nomeando culpados e apontando o dedo aos agentes da infâmia. O Poder reagiu da forma mais brutal — Zola seria mesmo condenado a uma pena de prisão que não cumpriu porque se exilou em Inglaterra. Mas os dados estavam lançados.

