Estar além. Esta é a periferia de Catarina Botelho

Os ambientes interditos, recolhidos ou fora de circulação interessam declaradamente a Catarina Botelho. Em “As Horas Extraordinárias” (2016), por exemplo, fotografou um espaço museológico quando este não estava disponível ao público, surpreendendo um local habitualmente cenografado no momento da sua manutenção ou recomposição. Em “A Cidade Partida” (2017) mostrava imagens de cães dormindo junto a edifícios na rua e apropriando alegremente o espaço público.

Sem os códigos ou a vocação de uma pesquisa documental, a sua fotografia enfatiza a condição reconfigurável dos objetos e dos lugares, uma preposição que a mais das vezes se apresenta visualmente deslocalizada.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.