Rui Moreira propõe concessão do Coliseu do Porto

Aos 78 anos de idade, o Coliseu do Porto tenta manter-se de pé, mas para que tal seja possível urge a necessidade de efetuar obras de requalificação na emblemática sala de espetáculos da Invicta. O custo da intervenção é de 8,5 milhões de euros, um valor incomportável para a Associação dos Amigos do Coliseu, atual gestora do equipamento cultural. É nesse sentido que, esta quarta-feira, após reunir com os conselhos municipais de Cultura e de Economia, Rui Moreira avançou que o modelo encontrado para salvar o Coliseu passa pela concessão a um operador privado, selecionado através de um concurso público que deve ser lançado dentro de três ou quatro meses.

“O caso do Coliseu tem vindo a preocupar, não apenas o município, mas também o Ministério da Cultura e a Área Metropolitana”, começou por dizer Rui Moreira. Em declarações à comunicação social, o presidente da Câmara Municipal do Porto explicou que a solução “passa por avançar para um modelo semelhante ao que se seguiu em Lisboa com o Capitólio, um equipamento também semelhante”.

Para o edil, “concessionar o Coliseu é aquilo que permitirá que, no futuro, um eventual interessado possa fazer as obras pertinentes que a associação não pode fazer”. Um estudo de patologia encomendado pela direção do espaço cultural ao Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto aponta que são necessários 8,5 milhões de euros para o restauro da sala de espetáculos, “um valor impossível de gerar através da própria associação”, frisou Rui Moreira.

“A associação tem atualmente uma gestão que garante a sustentação e a sustentabilidade daquilo que é a atividade corrente, mas ao longo dos anos não lhe foi possível gerir os fundos necessários para guardar uma reserva que possa ser usada para fazer obras”, salientou o autarca.

Concessionário terá de assegurar os postos de trabalho

“O plano A”, confidenciou o presidente da CMP, “era que o município fosse o dono de obra, mas tal não foi possível pela falta de fundos no âmbito deste quadro comunitário”.

A intervenção de requalificação “pode demorar, no mínimo, dois anos”, apontou Rui Moreira, enaltecendo que “ficará plasmado no caderno de encargos que o operador que vença o concurso tem de garantir os postos de trabalho durante o período da obra”. Atualmente, 15 funcionários trabalham no Coliseu do Porto.

Questionado pelos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal do Porto disse que a duração da eventual concessão, proposta que agora terá de ser aprovada pela Associação dos Amigos do Coliseu em assembleia-geral, ainda não pode ser determinada. “Teremos de fazer a análise em função do investimento”, adiantou Rui Moreira. “Terá de ser pedido um estudo de viabilidade económica que vai definir, em função do investimento que for feito, qual é o prazo razoável para a concessão”, completou o edil, que garantiu não ter recebido ainda qualquer tipo de sondagem informal de possíveis interessados.

Ao Expresso, Eduardo Paz Barroso, presidente da Associação dos Amigos do Coliseu, assegurou estar “naturalmente disponível para colaborar nesta solução, designadamente na perspetiva de ser salvaguardado o papel futuro da associação”.