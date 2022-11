“Ali onde se ergueram apenas umas palavras / Ergueu-se o exército de calá-las”: 10 poemas de Manuel Resende (1948-2020)

Os mal armados

Aqui estamos no tempo dos mal armados

Em hotéis internacionais de todo o mundo

Historiadores à la minuta enquanto outros

Fazem história de improviso

Camarada coração bomba metalo-mecânica de pontas

eriçadas

Camarada peixe camarada pássaro camarada cartaz camarada

São Tiago do Chile

Ali onde se ergueram apenas umas palavras

Ergueu-se o exército de calá-las

Os mortos já estão mortos

Empurram a terra até ao inferno

Que faz um corpo nesta rua principal

Porque fala contra a terra porque

Escuta uma voz subterrânea

Porque escreve a sangue língua tão elementar

Ay Federico García Lorca! Vês aqui Rosita de los Camborios

Estas garrafas disfarçadas de novembro estes seios jorrando

sangue

“Estive aqui às três da manhã

Estive aqui às três da tarde

Estive aqui às dez da noite

Arte Poética

O poeta compareceu em peso

Alvo impoluto na sua obra completa

Sonetos caíam das nuvens e a ilha arqueada da noite abria

ali uma boca

Imputrescível

carne cal ondulação líquida de flancos suspeitados

urina puríssima madrugada chovida multidão vomitada dos cinemas a néon

Ali! O poeta de luxo em corpo inteiro! Ânfora que até o mar rejeitara

Dejecto da Europa poeta lacustre Passara já várias vezes a mão pela amada

Sentira-lhe fibrilas e nervuras a pureza do púbis

Ferira a língua na aresta das suas páginas Ventres lábios coisas materiais

Musgo escaldado fora-lhe parede ao sol Areia amamentando o flanco

Dunas lençóis antigos por estrear Nova invenção da cal

O poeta foi-lhe um autêntico potro de crina ao vento Ali na relva-crina/planta carnívora/ofertando-lhe o arco

pacífico do dorso

Perante a amada exibiu os seus dotes específicos para a música estéreo

Ali está alto incorrigível abraçando a loura pertinência de um telégrafo de cabelos

Ei-lo erecto salvando-se a nado do dilúvio gramatical

Ei-lo em decúbito mortal apaparicando pombos nas principais praças do país

E de novo mais longe num oriente extremo abdicando do mar e do cais vivendo de vulgares conservas

E de novo mais tarde sentado nos meios de circulação aguardando o suicídio

E de novo mais alto praticando esqui a velocidades instantâneas

E de novo mais em baixo descendo às realidades corsas ao

jazz band

Convertido à música dodecafónica

Ei-lo amando os ademanes dos alaúdes

Ei-lo perito de danças comandando avalanches humanas junto aos semáforos

Em Paris em Londres em Petersburgo no mundo Autêntico acrobata!

Ei-lo mais tarde

Irremediavelmente regressado a casa de sua mãe sob a forma de orelha

e aqui está/em salamaleques

— lambendo mãos/feitas /para abonar/cheques —

Entre a caneta e a palavra

1.

Entre o papel e a palavra, o travo Amargo a sílaba nos lábios.

Sou sábio e sei-o. Descasco (Estanhos duros lavo)

O metal doméstico que amestro

... Nestas páginas alinho Trigo limpo, água brava

— Palavras que o papel lavra —

Furto larvado. Fruto lavado

Sobe do dorso surdo dos escravos

E nestas palavras bem o sabe.

(..................................se abre).

Vou assim os tempos apalavrando:

Sei muito bem, mas traduzo mal.

(A fair field full of folk:

Un campo bello loco de pueblo).

2.

Dedicam-se

Ao comércio

À indústria

Ao tamanho da terra

Séculos de mãos levedaram a dura pedra

O metal ardiloso

A argila (o grito indomado

dos povos e oprimidos).

3.

Já não vale a pena sorrir

com ou sem piedade nem torcer

a ginástica fatal dos corpos

(o amor a violência o ódio)

Que tempos estes Que mortos

Já em nós esperam Que

silencioso carregamento de fúria

(o amor a violência o ódio)

Assim vamos antes que

seja tarde...................A —

mestramos os corpos os seus

................................ artefactos.

(Deixai-me contar com ódio)

O ar vibra

O ar vibra em renda fina

Onde cai o sol a pino

Figo do avesso

útero esventrado onde se eriça verde

a carne da montanha que desliza e cai

em milhares de focinhos com sede de água

o ar a renda

A renda finíssima puída tanto e

tanto que só existe

na franja das pontas agitadas

verdes pelo vale abaixo

e no rasto do rio onde se rasgam

renda finíssima Mecânica

desta máquina borbulhante

Passa por nossos corpos penetrados de matéria

roça-nos o corpo histérico de vento e sol

Bom-dia célula mecânica do mundo

Nós te saudamos campeões de natação de ter havido mar

Nós te saudamos abstencionistas de tanto ar

Nós te saudamos simplesmente algas

borboletas disto tudo

tremulando asas-bandeiras

duplos-corpos do que nos cerca

Bom-dia morte dos sentimentos

Salve afogamento ao sol

vamos morrer num instante

Já não há aqueles aristocratas debruando os nossos

campos

aqueles versos compridíssimos de ritmo e cor

O amor pastoril morreu ao som

dos grupos punk

Aqui já não há nada

Sobre as nossas cabeças o arco tenso

de um céu vazio

segura o mundo.

Manual de Instruções

Senta-te algum tempo junto a ti

A buscar num antigo quintal de cinza a cruel criança,

Nas tardes sem fim da infância,

E encontrarás nesse fundo do fundo, Se

muito buscares, o absoluto estranho Que

te deu, contado, o tempo,

Aquele cujo olhar nu não viste nunca,

E continua a viver em ti uma vida irreparável

E desatenta,

Não porque queira ser cruel, ou possa querê-lo, mas

talvez só porque

Já é tarde demais, e ele chega a destempo,

Desastrado, nem bom, nem mau,

Apanhado em falta

Num estendal de desastres consumados,

E ele é que carrega a tua morte e não a quer largar.

Eis-te agora atravessado de vida

E nem por isso mereces mais

Esse luxo que a ti próprio roubaste.

Voltar para casa

Mas porque tem a pessoa de voltar para casa E

seguir o rasto das árvores no chão,

Pelo caminho conhecido, com o coração mirrado nas

mãos E as mãos nos bolsos como um apontamento

antigo?

Não haverá outra história para viver, um jornal para cada

um, E súbita a esperança a queimar os lábios, a palpitar

na boca, Pronta a saltar e a arder todo o corpo?

Mas porque tem a pessoa de voltar para casa,

Cabisbaixa?

Com que então era isto

Com que então, era isto a vida?

Para que serviram

Tantos olhos entornados,

Tanto requebro no corpo, tanta catedral, tanta obra de

arte? Tanto filósofo enjoado? Chegados aqui,

Quando declina a força animal sobre o seu chão de palha

e pó,

Haverá alguma mão enfermeira que nos conchegue a

fronte e nos abrace ainda de húmida humanidade?

O terrível segredo espreita dentro da carne e, das dobras

do tempo que ainda restam,

Só ele nos responde e nem sempre nos brinda com a

mansa loucura que nos traz enfim a paz.

E depois,

E depois,

Nalgum sítio em África um antigo camponês vai lavrar

ainda o campo sempre virgem,

Com as mãos sujas só de amor,

Mas os meninos já morrem de todos os vícios.

De arma aperrada, a fuzilaria drapeja por toda a parte, em

tiros disparatados e inconsistentes e apenas dignos de

palavras menos próprias, e se digo isto não é de

compaixão por tanto filho da puta vestido de homem,

mas porque o medo também me assalta, e tenho

direito a isso, tenho ao menos o direito de

Me soerguer de noite na cama gelada, onde

Todas as coisas me cercam, e não eram para ali chamadas.

Kolymbítria

O absoluto não é ter muitas coisas juntas, Mas

o quase nada que vibra no fim da tarde,

Quando as pedras se iluminam de dentro,

Com já saudades do sol que vai partir.

Eu gosto das palavras

Eu gosto das palavras e do canto

E dos ecos que trazem à lembrança,

Dessas canções de frança e aragança

Que são só sons que cobrem, como um manto,

O que têm que cobrir, porque, entretanto,

Já há, profissional, uma ordenança

A recolher em fichas, sem parança,

O tom, o cheiro, o muco, do seu pranto.

Que cante, e dance, e viva, e morra, e vibre,

Que se desdobre em nervos e minutos,

E seja para sempre eterno e livre

O grito que se ergueu irresoluto

Desse sítio onde o corpo se coíbe

E súbito triunfa do seu luto.

Sai de casa

Rasga este poema depois de o leres

E depois espalha os bocados

Pelo vasto mundo

Ou então na tua rua, vai à aldeia, à praia,

Atira-o ao mar, deita-o ao lixo,

Para que venha o vento, o sol, a chuva, os homens do lixo,

Acabar com ele de vez.

Passado um dia,

Sai de casa e procura

Encontrá-lo de novo.