Os 'bad boys' já não são o que eram. Mas sai uma estrela para Will Smith, que bem a merece

Parece mentira, mas já passou um quarto de século desde o original “Bad Boys”. Naquele distante ano de 1995, Will Smith não era ainda o popular ator de que tantos gostam e quem manobrava então os cordelinhos era Michael Bay — o rei dos clips que teimou que se faria cineasta. O que era “Bad Boys”? Essencialmente, um buddy movie de blacks com Mike Lowery e Marcus Burnett (Will Smith e Martin Lawrence), dois agentes da divisão de narcóticos da polícia de Miami. “Bad Boys” devia tudo (e, em simultâneo, reciclava com oportunismo) ao cinema de ação americano que fora ‘rei’ na década anterior. Bay ainda assinou uma sequela, “Bad Boys II”, em 2003, e foi neste projeto que a Sony pegou agora, para um terceiro tomo ‘retro’, ou não estivessem Mike e Marcus já a gozar a reforma (e o segundo até já é avô). Infelizmente, pouco há a dizer de “Bad Boys Para Sempre”, a não ser que é mais atabalhoado que os seus irmãos mais velhos.

Num certo sentido, é até uma caricatura destes e de um modo de fazer cinema que não existe mais em Hollywood. E o problema não é tanto o que fazem Smith e Lawrence, apesar das rugas e do excesso de peso. O problema é que não se acredita um segundo naquele cartel de droga mexicano a espalhar o pânico na Florida, nem na vilã de serviço, espécie de bruxa má que em tempos foi amante de Mike antes de ser presa e que agora se quer vingar do nosso herói com requintes de sadismo: “Quero que ele sofra”, repetirá ela várias vezes. É óbvio que a dupla de realizadores Adil El Arbi e Bilall Fallah, ambos belgas, de origem marroquina, e na casa dos trinta, está aqui a jogar com uma memória cinéfila e uma era do cinema americano que não são as da sua geração — e por isso sai fora de tom a marca que eles imprimem à aventura. Mas resta Martin Lawrence. E resta Will Smith, que não sabe ser mau. Uma estrela para ele.

*

BAD BOYS PARA SEMPRE

De Adil El Arbi e Bilall Fallah

Com Will Smith, Martin Lawrence, Alexander Ludwig (EUA/México)

Ação M/14