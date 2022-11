Há um “Mosquito” português a picar em Roterdão

Há 10 anos, João Nuno Pinto deu-se a conhecer com uma promissora obra de estreia (infelizmente, pouco vista) chamada “América”, com Fernando Luís, Maria Barranco e a russa Chulpan Khamatova nos papéis centrais — mas já então este cineasta da região Norte e com raízes africanas pensava em “Mosquito”. Entretanto, Nuno Pinto afastou-se do cinema, partiu para o Brasil e por lá viveu e trabalhou em publicidade durante alguns anos (é casado com a guionista brasileira Fernanda Polacow, que escreveu o novo filme com Gonçalo Waddington), mas nunca esqueceu o que lhe havia dito Paulo Branco: “Gostava de produzir a tua próxima obra.” Há anos em preparação, filme de época difícil de concretizar (foi maioritariamente rodado em Moçambique, país com clima político instável, e passa-se em 1917, durante a I Guerra Mundial), “Mosquito” inaugurou esta semana — um feito inédito para o cinema português — o 49º Festival de Roterdão, que decorre até 2 de fevereiro. E é um filme de guerra sobre a alucinação de uma guerra que Portugal, de facto, venceu com os Aliados, apesar das suas campanhas militares em África, que foram desastrosas. “De certa forma”, contou-nos o cineasta alguns dias antes da sua partida para a Holanda, “este filme é o meu ‘Coração das Trevas’, faz parte da minha existência” — referindo-se ao livro de Conrad que inspirou “Apocalypse Now”.

A história de “Mosquito” é a do “meu avô paterno, que tinha idade para ser meu bisavô e serviu o Exército Português na I Guerra Mundial”, continuou Nuno Pinto. “Uma daquelas figuras maiores do que a vida e que eu nunca cheguei a conhecer. Ele sonhara ir combater em França, tinha 17 anos quando se alistou, mas meteram-no num barco rumo a Moçambique para defender as colónias das tropas alemãs. Uma vez em África e atacado pela malária, alucinou e foi deixado para trás no quartel. Segundo a nossa lenda familiar, fez depois 2000 quilómetros a pé, Moçambique acima, à procura da guerra.” O avô do cineasta chamava-se Zacarias, “e eu não consegui mudar o nome à personagem” que o jovem João Nunes Monteiro interpreta. No resto do elenco descobrimos João Lagarto na pele do sargento de Zacarias, Filipe Duarte, Sebastian Jehkul, Josefina Massango e também a participação de Camané (que canta dois fados). Está previsto que o filme se estreie em Portugal a 5 de março. Em Roterdão estão também a ser exibidos “Desterro”, de Maria Clara Escobar, “Um Animal Amarelo”, de Felipe Bragança, e “Armour”, de Sandro Aguilar, outras produções ou coproduções portuguesas em estreia mundial.

MOSQUITO

De João Nuno Pinto

Com João Nunes Monteiro, João Lagarto, Filipe Duarte (Portugal/França/Brasil/Moçambique)

Drama de guerra



Estreia a 5 de março em Portugal