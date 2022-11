Morreu Terry Jones, estrela dos Monty Python

Terry Jones, que não só foi uma das maiores forças criativas por trás do sucesso de comédia britânica Monty Python — do qual faziam também parte John Cleese, Michael Palin, Eric Idle e Graham Chapman —, mas também autor de livros infantis e documentarista, morreu esta terça-feira aos 77 anos com a mulher ao seu lado, disse o seu agente.

Numa declaração entretanto revelada, a família expressava a “profunda tristeza” por anunciar a morte de Jones “depois de uma batalha longa, extremamente corajosa, mas sempre bem-humorada, contra uma forma rara de demência”, a demência fronto-temporal. Recordam “um homem gentil, engraçado, caloroso, criativo e verdadeiramente amoroso, cuja individualidade intransigente, intelecto implacável e humor extraordinário deram prazer a inúmeros milhões ao longo de seis décadas.”

“Os seus livros, filmes, programas de televisão, poemas e outros trabalhos viverão para sempre”, expressam, e neles incluem-se projetos diversos nas mais diversas áreas. Após o final da série da BBC, os Monty Python apostaram no cinema — com "O Cálice Sagrado", de 1975, "A vida de Brian", de 1979, e "O Sentido da Vida", de 1983, último projeto em conjunto. O conjunto de sketches "And now for something completely different", de 1971, e "Monty Python Live at the Hollywood Bowl", de 1982, foram também exibidos no grande ecrã.