“Citizen Jones”: Novo documentário sobre Terry Jones tem assinatura portuguesa

O realizador português Frederico Corado está a terminar um documentário sobre o artista britânico Terry Jones, que morreu esta terça-feira, aos 77 anos, mas não sabe ainda quando o irá exibir. "Ainda ontem estive até às quatro da manhã a montar o filme e hoje soube da notícia da morte dele", afirmou Frederico Corado, em declarações à agência Lusa.

O realizador explicou que o filme "Citizen Jones" está "praticamente pronto", mas a história da sua produção é longa e remonta a 2007, ano em que filmou os ensaios para o musical "Evil Machines", que Terry Jones encenou em Lisboa. Na altura, Frederico Corado propôs a Terry Jones fazer um filme sobre o percurso dele e entrevistou-o durante três horas, em Lisboa.

O realizador recorda uma pessoa "extremamente disponível, que não se recusou a nada, falou abertamente de tudo, falou da influências, sobre a vida, a carreira, televisão, teatro, escrita". Por falta de financiamento, a montagem e finalização do filme foi sendo arrastada no tempo, com Frederico Corado a recorrer a 'crowdfunding' para o concluir, ao mesmo tempo que foi mantendo o contacto com o autor britânico. "Agora que ele morreu, é sempre desagradável" estar a falar sobre o filme e querer divulgá-lo, disse.

Quando estiver pronto, Frederico Corado irá mostrá-lo a todos os que contribuiram financeiramente através do 'croudfunding' e, possivelmente, fará exibições em que as receitas revertam para instituições de apoio a quem sofre de demência. O ator, encenador, escritor e realizador britânico Terry Jones, que cofundou o coletivo de humor Monty Python, morreu na terça-feira em Londres aos 77 anos. Terry Jones sofria de demência desde 2015, uma doença com a qual lidou "de forma extremamente corajosa e sempre com sentido de humor", refere a família em comunicado.

"O trabalho dele com os Monty Python, os livros, filmes, programas de televisão, poemas e outros trabalhos viverão para sempre", lê-se no mesmo comunicado. Com uma carreira de 60 anos, Terry Jones cofundou em 1969 os Monty Python, um dos mais bem-sucedidos coletivos de comédia do mundo, do qual faziam parte também Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin e Terry Gilliam.