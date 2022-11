76 milhões já viram “The Witcher”, que pode tornar-se na “A Guerra dos Tronos” da Netflix

A série de fantasia “The Witcher” está a tornar-se num dos maiores sucessos de sempre da Netflix — e terá sido a maior estreia de sempre em televisão. Protagonizado por Henry Cavill, o conto épico sobre destino e família baseado na obra do polaco Andrzej Sapkowski já foi visto por 76 milhões de famílias (ou contas) no espaço de apenas um mês. As informações foram reveladas pela empresa esta terça-feira, durante a apresentação de resultados.

“A história dos destinos cruzados de três indivíduos no vasto mundo d'O Continente” só não conseguiu bater a popularidade de “Stranger Things”, série juvenil de ficção científica passada nos anos 1980 que se mantém como preferida dos utilizadores do serviço de streaming. O interesse dos utilizadores por tramas que envolvem “humanos, elfos, witchers, gnomos e monstros” é atestado também pela Parrot Analytics, que revela um dado curioso sobre a série.

O programa é a série de televisão mais procurada do mundo, ultrapassando “The Mandalorian”, a série da saga Star Wars lançada pelo Disney+. A própria Netflix utilizou os dados de tendência do Google para mostrar uma informação semelhante: “The Witcher” esteve em alta desde o seu lançamento, sempre à frente de "The Mandalorian". "No quarto trimestre, apesar da grande estreia do Disney Plus e do lançamento do Apple TV Plus, a nossa audiência cresceu globalmente e nos EUA, ano após ano, consistente com os trimestres recentes", afirmou a Netflix.

Baseado na série best-seller de fantasia, popular também como videojogo, “The Witcher” segue Geralt de Rivia (Henry Cavill), ao lado de Anya Chalotra (de "Os Crimes do ABC”) como Yennefer e Freya Allan (de "A Guerra dos Mundos" e "Into The Badlands") como Ciri. Reed Hastings apelidou a nova aposta do serviço de streaming como “um franchise gigante que será desenvolvido ao longo de várias temporadas”, já confirmadas.