A peça impossível de Heiner Müller

Um dia, o encenador suíço Benno Besson pediu a Heiner Müller (1929-1995) que traduzisse “Hamlet”, de Shakespeare, para alemão. O tempo era pouco, e Heiner Müller sugeriu uma tradução já existente. Os ensaios começaram, e Müller foi ajudando Besson a ajustar a tradução às necessidades do espetáculo. O resultado foi uma nova tradução, ou uma espécie de nova tradução, e um processo, a Heiner Müller, por plágio. Tudo acabou em bem, para o escritor alemão, que ainda por cima resolveu escrever uma peça a partir do “Hamlet”, de Shakespeare, realizando assim, aliás, um projeto já antigo. Nasceu “Die Hamletmaschine”, encenada pela primeira vez, em França e em francês, por Jean Jourdheuil, em 1979. Robert Wilson encenou também a peça, em 1986 e em 2017, em inglês, em alemão e em italiano, com alunos de escolas de teatro. Heiner Müller tinha a encenação de Wilson em grande apreço — e quem terá visto qualquer das versões de Bob Wilson facilmente perceberá porquê; são extraordinárias.

“A Máquina Hamlet” é uma peça de família. Estão lá Hamlet, está lá a mãe, o tio, Ofélia a suposta noiva do príncipe dinamarquês; estão também, Polónio, está Horácio, o amigo fidelíssimo e incondicional. “A Máquina Hamlet” é uma peça de família e de famílias, e de famílias profundamente, essencialmente disfuncionais. O tio, marido da mãe, terá assassinado o irmão; Horácio está fora de lugar, é uma espécie de tonto perdido num mundo estranho — “és meu amigo, Horácio? Se me conheces, como podes ser meu amigo?” E Ofélia, “a doce Ofélia”? Não chega que Hamlet diga “depois, Ofélia, deixa-me comer-te o coração”. Aquela que diz: “Eu sou Ofélia”, diz também ser “aquela que o rio não quis guardar”. Diz mais, diz “dou cabo dos instrumentos do meu cativeiro…”; “deito fogo à minha prisão”; “vou para a rua vestida com o meu sangue”.

