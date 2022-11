Rafael Bordalo Pinheiro e Querubim Lapa: os amigos encontram-se

O amigo mais novo, Querubim Lapa (1925-2016), visita o amigo mais velho, Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), na sua casa, quero dizer, no seu museu. Para nada, conta o facto de nunca se terem visto. Querubim nasce 20 anos depois da morte de Rafael e dá início aos seus ‘bordalos’ — assim designava as peças inspiradas em trabalhos de Rafael — nos meados de 1950, ou seja, meio século depois, se olharmos para a morte deste, ou ainda mais, se compararmos as datas de invenção e fabrico das peças.

Este encontro teve por intermediários Rita Gomes Ferrão, investigadora, e Pedro Bebiano Braga, do Museu Rafael Bordalo Pinheiro, comissários de uma exposição relativamente contida mas bem eloquente, dada a força e significado das peças escolhidas, que têm um propósito bem óbvio: mostrar como a obra de Rafael, com especial acentuação na cerâmica, se prolonga no tempo na obra de um artista bem mais recente, também ele ceramista e ainda pintor e desenhador de grande qualidade, com formação primeiro na António Arroio (1946), depois em escultura (1953) e pintura (1978) na Escola de Belas-Artes de Lisboa.

