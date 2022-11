A negra doçura de Isadora Duncan. Um filme para perder o medo da dança

O novo filme do francês Damien Manivel — Prémio de Melhor Realização em Locarno 2019 — deixa-se impregnar pelo espírito de Isadora Duncan (1877-1927) que, em 19 de abril de 1913, perdeu os dois filhos, de quatro e seis anos, num acidente no rio Sena. Esse drama irreparável marcaria a vida e a produção artística deste vulto precursor da dança moderna. E o filme faz propagar o luto por intermédio de quatro mulheres dos dias de hoje. Com uma liberdade de movimentos assinalável, chega esta semana à salas.

Foi bailarino e coreógrafo antes de se tornar cineasta. A que ponto foi importante essa etapa da sua vida para chegar a um filme inspirado em Isadora Duncan?

Abandonei a dança a nível profissional em 2008 para fazer cinema. E o meu primeiro filme era inspirado nesse abandono. Tem piada falar disso porque este assunto é-me muito caro mas eu ainda não tinha encontrado uma maneira de o abordar até “Os Filhos de Isadora”. Comecei a fazer filmes em que a dança estava presente de uma forma muito subterrânea. Observava os gestos quotidianos dos meus atores como se eles dançassem, procurava registar essa ‘coreografia’ no ecrã.

