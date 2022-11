Ninguém disse a Billi que a avó estava a morrer. Um filme inspirado numa aldrabice real

A segunda longa de Lulu Wang (realizadora chinesa que há muito vive nos EUA) arranca com uma legenda singular: aquela que anuncia que ela se inspira numa “mentira real”. Com a construção dessa mentira autobiográfica se ocupará uma narrativa que, no início, nos instala em Nova Iorque para nos apresentar à protagonista. Falamos de Billi, uma rapariga de origem chinesa na casa dos 30 (Awkwafina, cuja interpretação foi recompensada com um Globo de Ouro) que, enquanto se vai candidatando a bolsas que lhe permitam prosseguir os estudos, se vê forçada a aceitar os subsídios financeiros que os pais lhe oferecem de mau grado.

Sobre o quotidiano de Billi, pouco nos é dito: apenas que ela mantém, via telefone, uma forte ligação afetiva com uma avó que permanece na China (encarnada com graça por Shuzhen). Não será preciso esperar muito até que os seus pais lhe façam saber que a avó foi diagnosticada com um cancro terminal que, segundo os médicos, a colocará fora de combate a curto prazo. Trata-se de uma notícia que — para espanto da protagonista — a sua família optou por não comunicar à própria interessada, de modo a poupá-la a sofrimentos desnecessários. Mais: para permitir que todos os parentes da matriarca (muitos deles espalhados pelo mundo) possam despedir-se dela, a parte da família que reside na China decidiu precipitar o casamento de um dos primos de Billi...

É a preparação dessa cerimónia semiforjada (que obrigará Billi e os pais a regressar ao país natal) que, a partir daí, cativará toda a atenção de Wang. De facto, o filme deixa-se absorver a tal ponto pela situação tragicómica que encena, pela descrição dos estratagemas que vão perpetuando aquela mentira coletiva, que acaba por ‘achatar’ as personagens, reduzindo-as em bloco ao seu ‘coeficiente de simpatia’. Entenda-se: como no cinema de Alexander Payne, estas figuras parecem ter sido expressamente desenhadas para obter a nossa adesão emocional, multiplicando-se em palavras e gestos amáveis. Infelizmente, o que vem cobrir a superfície edulcorada do filme é o relato de um choque de culturas — a dos ‘nómadas’ e a dos ‘sedentários’ — que fica longe de ser estimulante, abundando em lugares comuns sobre o individualismo Ocidental e o coletivismo Oriental que o texto vai gerindo com uma neutralidade envergonhada (sempre que dá uma no cravo, dá outra na ferradura). Além disso, a forma como Wang insiste nos ‘bonitinhos’ (os ralentis estilizados, a batidíssima metáfora visual dos pássaros...) distancia-nos de um filme cuja narrativa roga pela nossa máxima proximidade. É ‘fofinho’, como os colchões de penas, mas grande espingarda não é.

A DESPEDIDA

De Lulu Wang

Com Awkwafina, Zhao Shuzhen, Ma Tzi (EUA)

Comédia/Drama M/12