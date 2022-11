Artista português Alexandre Estrela apresenta-se em maio no MoMA

O artista plástico português Alexandre Estrela vai apresentar-se em maio no Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque, um dos museus mais conceituados do mundo, apurou o Expresso. O artista, que tem vindo a explorar as questões formais e conceptuais do vídeo, numa ambivalência entre arte e ciência, vai apresentar um trabalho inédito comissariado pelo museu no âmbito do seu novo programa. A apresentação estará integrada no novo espaço do museu, o Studio, dedicado a eventos ao vivo relacionados com performances, música, som, palavra falada e “abordagens alargadas da imagem em movimento”.

Nascido em Lisboa em 1971, Estrela é formado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e mestre em Artes Plásticas pela School of Visual Arts, de Nova Iorque. Depois de expor no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, no Museu Rainha Sofia, em Madrid, e no Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia (MuHKA), em 2019 apresentou-se pela primeira vez a solo em Paris, na delegação da Fundação Calouste Gulbenkian. Em novembro, regressou à cidade para se apresentar no Centro Pompidou, na exposição coletiva “Points de Rencontres”.

jorge das neves

Recentemente foi notícia por ter convertido dezenas de livros de economia e gestão que o ex-ministro de José Sócrates, Manuel Pinho, tinha deixado num contentor para reciclagem numa exposição. A mostra, batizada “Lixo de Pinho”, com 24 livros abertos colados às paredes, pode ser vista no espaço Sismógrafo, na Rua da Alegria, no Porto, até ao próximo dia 25.

O Expresso contactou o MoMA, que respondeu estar “ainda no processo de finalizar” a exposição, antes de a tornar pública.