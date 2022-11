“Alva”, o filme português em que depressa percebemos que nada irá acontecer

Há, na primeira longa-metragem de Ico Costa, mais vontade de dar a ver do que impulso para narrar. “Alva” tem, se quisermos, um fio de história, mas é mesmo só um fio, não chega a ser uma trama: um camponês que vive num casebre que mais parece tugúrio de bicho que habitáculo de gente, comete um crime e torna-se errante. Porque o fez não se chega a definir e vero desfecho nunca ocorre. Onde “Alva” se demora — e quanto!... — é nos gestos e nos detalhes dos lugares, no corte de castanhas, no crepitar da lenha, no ruído dos pássaros e dos insetos, na textura das ervas, no marulhar da água, na inquietude do cão, nos sons da noite, nos movimentos daquele homem sem psicologia, só comportamentos.

Dir-se-ia que Ico Costa se autoimpõe um desafio minimalista em todos os campos, da exiguidade da ficção e da penúria de diálogos, à proximidade da câmara em relação ao seu protagonista, exigindo falta de espaço, curteza de distâncias, um obcecante confinamento do olhar. É um projeto conceptual que só não tem mais régua e esquadro porque a figura de Henrique Bonacho que lhe serve de ator protagonista tem uma essencial rebeldia a qualquer formatação, existe nele uma verdade que é como uma memória que o corpo contivesse e com a qual se havia que lidar sempre que uma câmara se prantasse perto. É ele, está nele, o vero mistério que nos convence a ficar a olhar para um filme onde depressa percebemos que nada irá acontecer que faça cumprir alguma expectativa. De facto pode dizer-se sem contradição, que este é um filme em que acontece nada e em que há uma miríade de coisas que estão sempre a acontecer, assim haja paciência para as olhar.

Cúmulo de um slow cinema que a maioria achará exasperante — se é que não jogo do sério... — “Alva” tem o mérito de um espartano respeito pelo conceito que assumiu. Não é obrigatório gostar (nunca é obrigatório gostar seja do que for, convenhamos...), mas é respeitável.

***

ALVA

De Ico Costa

Com Henrique Bonacho, Pedro Figueiredo, Luís Antero (Portugal/Argentina/França)

Drama M/12