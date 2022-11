Tudo o que podemos esperar dos concertos de Madonna em Lisboa. Sem telemóveis

Um concerto de Madonna em Portugal é sempre um grande acontecimento. Foi assim aquando da sua estreia em palcos nacionais, já com uma carreira mais do que consolidada, em 2004, com dois concertos que encerraram a “Re-Invention World Tour”, foi assim quando tomou de assalto o Parque da Bela Vista com a “Sticky & Sweet Tour”, quatro anos depois, e foi assim quando voltou para levar a “MDNA Tour” ao Estádio Cidade de Coimbra, em 2012. O primeiro grande ‘acontecimento’ musical de 2020 será, portanto, assinado pela rainha da pop, quando a digressão de “Madame X”, o seu álbum ‘português’, assentar arraiais no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para oito noites que se adivinham íntimas e intensas. Estas múltiplas atuações terão um sabor ainda mais especial para os fãs lusos, tendo em conta que a artista se mudou de armas e bagagens para Lisboa, em 2017, e foi precisamente na capital portuguesa que bebeu inspiração para o seu 14º álbum de originais. Impulsionada pelo amigo Dino D’Santiago, Madonna mergulhou no fado e na música cabo-verdiana, traduzindo essas influências para a sua linguagem pop em canções como ‘Batuka’, gravada com a colaboração da Orquestra Batukadeiras, ‘Killers Who Are Partying’ ou, claro, a versão de ‘Faz Gostoso’ de Blaya, que canta a meias com a brasileira Anitta. É, portanto, uma Madonna um bocadinho mais portuguesa aquela que, desta vez, subirá ao palco do Coliseu.

“Madame X” chega à Europa, via Portugal, depois de uma intensa jornada por várias grandes cidades norte-americanas: a digressão mundial arrancou a 17 de setembro passado em Nova Iorque, cidade que a artista adotou como casa no final dos anos 70, seguindo depois para Chicago, São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Filadélfia e Miami. Marcando negativamente aquela que é a sua primeira digressão por pequenas salas desde 1985, estiveram uns sempre indesejados imprevistos. Além de se ter visto obrigada a adiar o início do périplo norte-americano de 12 para 17 de setembro devido a atrasos de produção (“A Madame X é uma perfeccionista e os seus fãs só merecem o melhor”, justificou-se nas redes sociais), acabou por cancelar mais de uma mão-cheia de atuações por razões de saúde, incluindo o concerto que deveria ter encerrado a aventura americana, a 22 de dezembro, em Miami — o último antes da viagem para Portugal. “Ao subir a escada para cantar ‘Batuka’, no sábado à noite, em Miami, estava em lágrimas, devido à dor causada pelas minhas lesões, que tem sido indescritível nos últimos dias”, explicou-se. “Nunca desisto, mas desta vez tenho de ouvir o meu corpo e aceitar que a minha dor é um aviso.” Pedindo desculpa aos fãs por ter de cancelar a atuação, Madonna disse ainda que os médicos lhe fizeram vários exames e deixaram bem claro que se queria continuar a digressão “tinha de descansar o mais que conseguisse para não infligir danos irreversíveis ao [seu] corpo”. Apesar de bem recebida pela crítica, a “Madame X Tour” tem deixado alguns fãs aborrecidos com os atrasos constantes da rainha da pop. Um admirador mostrou-se indignado ao ponto de processá-la.

