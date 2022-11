O novo anormal. Prepare-se: ler este livro é receber um soco no estômago

Ler este livro é receber um soco no estômago, um forte estalo na cara. Do início ao fim, significa a verificação de quão longe estamos de compreender realmente o mundo em que vivemos, o adiamento existencial que perpetramos, hoje, agora, enquanto lemos, enquanto falamos do que lemos com aberta indignação. Não se trata de sensacionalismo: David Wallace-Wells, jornalista e editor norte-americano [autor do texto sobre Greta Thunberg que foi capa da Revista E de 26 de outubro de 2019] , faz justiça ao ofício e cinge-se à investigação científica, cuja noção do presente está incomensuravelmente mais à frente do que a da consciência coletiva. “A Terra Inabitável” apresenta o retrato negro não do que aí vem em termos de catástrofe ambiental, mas do que já se desenrola no planeta. Fala-nos — bem alto — de como tudo “é pior do que se pensa”, porque o que se pensa é complacente, reconfortante e arreigado a velhas práticas. A mera descrição do tipo de mudanças necessárias situa o que temos por diante — uma mobilização à escala da Segunda Guerra Mundial, uma completa e definitiva substituição de infraestruturas em todos os níveis da atividade humana — no domínio de uma épica que facilmente resvala para o campo macio da utopia, de um alívio normalizador.

Esse é o tal cenário descrito como o pior de todos: que a hipocrisia climática dos que exigem mudanças e continuam “a andar de avião e a comer hambúrgueres” seja ultrapassada pela hipocrisia dos que detêm o verdadeiro poder, isto é, “de que a conversa sobre o clima possa transformar-se não num incitamento à mudança, mas num álibi, numa capa, para a inação e a irresponsabilidade, com os mais poderosos unidos num coro de conversa dupla que pouco mais produz além da própria canção”. Não há nada entre nós e um aterrorizador aumento de temperatura do planeta de 4°C “a não ser a nossa própria vontade de mudar de rumo”, escreve Wallace-Wells. E isto num espaço de tempo equivalente a uma vida humana: “O aquecimento global comprimiu improvavelmente em duas gerações toda a história da civilização humana. Primeiro, o projeto de refazer o planeta para que ele fosse inegavelmente nosso, um projeto de descargas, o veneno das emissões, abre agora caminho através de milénios de gelo, tão depressa que é possível vê-lo derreter a olho nu, destruindo as condições ambientais que duraram praticamente toda a história humana. Isso foi trabalho de uma geração.” Mais de metade do dióxido de carbono lançado para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis foi emitido apenas nas últimas três décadas. O ritmo atual das emissões é cem vezes mais veloz do que em qualquer outro momento da história humana pré-industrialização. E hoje, “já existe na atmosfera mais um terço de dióxido de carbono do que em qualquer altura nos últimos 800 mil anos — talvez mesmo do que nos últimos 15 milhões de anos. Nessa altura, não existiam humanos”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.