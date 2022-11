Dos Monty Python a Woody Allen, de Charlie Chaplin a Wes Anderson. Este mês, rir é na Cinemateca

Começou logo nos alvores de 2020. “Os Reis da Comédia”, ciclo dedicado ao género cómico organizado pela Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, prolonga-se até ao fim do mês — e é apenas o primeiro painel de um conjunto de três que vão aparecer ao longo do ano. A ideia é revisitar um género sobre todos pioneiro — rimos no cinema desde que o homem que rega acabou regado, no filme dos Lumière de 1895. “L’Arroseur Arrosé” fazia, aliás, parte do programa da primeira sessão paga para ver filmes no Salon Indien do Grand Café à Paris, naquele 28 de dezembro de 1895 que tomamos como data inaugural para o cinema — e integrou este ciclo, como não podia deixar de ser. Foi um dos primeiros...

Apanhemos, portanto, o comboio em andamento, saltando para o estribo da carruagem hoje mesmo, para ver “O Ás da Velocidade” (encontro marcado às 15h, no Salão Foz). Pode ser uma tripla descoberta: de Harold Lloyd, um grande cómico dos anos 20, bem menos conhecido que Charlie Chaplin ou Buster Keaton; de uma sala de cinema muito amável e que vem de tempos antigos; e de como o cinema ‘mudo’, usualmente (mal) relegado para o espaço das velharias, pode oferecer grande prazer, até pelo facto de ser sobretudo imagem.

