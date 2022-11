O Teatro Rivoli faz 88 anos e a festa é de todos nós

Novo circo, dança, teatro, artes visuais, música, poesia... para celebrar 88 anos do Rivoli Teatro Municipal (Porto). Em quatro dias — de 16 a 19 de janeiro —, cruzam-se gerações, tendências artísticas e baralha-se o real e a ficção. O aniversário arranca na quarta-feira com a estreia de “Little B” da companhia Visões Úteis e prossegue na quinta-feira com uma edição especial do Quintas de Leitura (o programa emblemático das artes reunidas em torno da palavra que, em 2018, atingiu a 200ª edição). Para sábado e domingo está reservada a programação mais intensa, com novos nomes da dança e da performance por descobrir — como Daniel Seabra ou Ana Isabel Castro — e o regresso da Cie111, de Aurélien Bory, agora com a virtuosa bailarina indiana Shantala Shivalingappa.

Em 2008, na última edição do festival “Três Semanas com Pina Bausch”, organizado pela coreógrafa alemã em Düsseldorf, há um encontro nos bastidores do Teatro que dá origem à peça “aSH”, estreada em 2017, e que esta semana é apresentada no Teatro Rivoli (dias 18 e 19). Shantala Shivalingappa participava no festival a dançar um solo seu numa das emblemáticas peças de Pina Bausch, “Nefés”, e dançava num dueto com Sidi Larbi Cherkaoui. Aurélien Bory e a sua companhia francesa de novo circo, a Cie111, apresentava “Plus ou moins l’infini”.

