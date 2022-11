Mitsuko Uchida: “Mozart é perfeito. É completo. A música chega até Mozart caindo-lhe do céu”

A crítica da especialidade já classificou Mitsuko Uchida (Atami, 1948) como “a deusa da pureza”, referindo-se à forma como ela captou a quintessência dos concertos de Mozart interpretados com a Orquestra de Cleveland, atribuindo-lhe em 2011 um Grammy pela gravação da série de concertos do músico austríaco. Na próxima segunda-feira e à frente da Mahler Chamber Orchestra, será esta pianista nipónico-britânica que proporá aos lisboetas a imersão num aliciante programa com dois concertos de Mozart, ocasião ainda para a estreia mundial da obra “Chorale Quartet”, do compositor e clarinetista alemão Jörg Widmann. Conversar com esta intérprete é como usufruir de uma pujante masterclass com vários momentos em que Mitsuko se põe a cantarolar excertos de concertos de Mozart e de Berg para ilustrar as suas perspetivas. Dame Commander of the Order of the British Empire desde 2009, a pianista vibra ao recordar décadas de uma carreira que arrancou em Viena nos anos 60 do século passado, após estudos musicais com Richard Hauser, Stefan Askenase, Wilhelm Kempff e Maria Curcio, uma aluna de Artur Schnabel. No topo do seu panteão pessoal reside a figura do mestre por excelência, o maestro alemão Kurt Sanderling. Celebrada no repertório de Mozart e Schubert, Mitsuko Uchida assume uma paixão incomum por Schoenberg, Webern e Berg, o trio de compositores da Segunda Escola de Viena, a capital da “Cacânia”, o nome que Robert Musil deu ao antigo Império Austro-Húngaro.

Pode comentar o programa do espetáculo de Lisboa com os dois concertos de Mozart que vai tocar?

Não correspondem a uma escolha feita por mim a 100%. Planeei inicialmente a peça do Widmann e dois concertos, em Sol Maior (K. 453) e aquele grandioso, em Mi bemol Maior (K. 482), mas não foi possível para Lisboa, sendo que o K. 453 também não era possível para outros auditórios. Far-se-á um espetáculo curto. A minha escolha seriam aqueles dois concertos, mas como não podia ser elegi o concerto K. 415, uma peça deslumbrante.

