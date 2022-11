“É benéfico para a sociedade”: justiça brasileira suspende especial de Natal do “Porta dos Fundos”

O Especial de Natal do ‘Porta dos Fundos’ foi cancelado pela justiça brasileira, conta a “Folha de São Paulo”. O juiz desembargador Benedicto Abicair diz que deliberou assim para “acalmar os ânimos”.

Se antes o pedido de suspensão do especial, levado a cabo pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, fora rejeitado, o recurso que chegou às mãos de juiz Abicair teve um destino diferente: “As consequências da divulgação e exibição da ‘produção artística’ (...) são mais passíveis de provocar danos mais graves e irreparáveis do que a sua suspensão”. Mais: a suspensão do especial de Natal é benéfico “não só para a comunidade cristã, mas [também] para a sociedade brasileira”, justifica o juiz desembargador.

O grupo de comediantes, que conta com atores como Gregório Duvivier e Fábio Porchat, contou a história de um Jesus gay, gravando assim um “filme apaixonadamente cristão”. O Expresso falou com Duvivier sobre aquele episódio da Netflix, a poucos dias do Natal, depois de estalar a polémica na sociedade brasileira, seguindo-se depois a intenção política de levar o ‘Porta dos Fundos’ a uma comissão de inquérito.

A essa agitação social, à intenção política e a uma petição pública para cancelar o programa seguiu-se um ataque com cocktails molotov à sede do ‘Porta dos Fundos’, na zona sul do Rio de Janeiro. Na altura, em declarações ao Expresso, Duvivier reconheceu que existiam “deputados falando que seria bem-vindo que acontecesse”. E acrescentou: “É um ódio que vem sendo alimentado há muito tempo na política, no Congresso, na câmara e também na Internet, claro, por líderes conservadores. Eu não temo a violência porque o que eles querem é o medo”.

Um dos suspeitos do crime contra a sede do grupo de comediantes fugiu para a Rússia. A “Folha de São Paulo” revela que existem pelo menos sete ações judiciais contra a Netflix.