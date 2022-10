“O Coração de Inglaterra”, de Jonathan Coe, vence Prémio Costa para melhor romance

O escritor inglês Jonathan Coe venceu o Prémio Literário Costa 2019 para melhor romance com o livro "O Coração de Inglaterra", enquanto Sara Collins foi a escolhida na categoria primeiro romance, com "The confessions of Frannie Langton".

De acordo com o 'site' do Prémio Literário Costa, "The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz", de Jack Fairweather, venceu na categoria de biografia, "Flèche", de Mary Jean Chan, foi considerado o melhor livro de poesia, e "Asha & the Spirit Bird", de Jasbinder Bilan, foi considerado o melhor livro infantil.

Os vencedores das cinco categorias distinguidas pelos Costa Book Awards foram escolhidos a partir de uma lista de 20 finalistas, estando agora reservado para 28 de janeiro o anúncio daquele que, entre os escolhidos, será o Livro do Ano.

O romance "Middle England", publicado em Portugal pela Porto Editora com o título "O Coração de Inglaterra", debruça-se sobre o 'Brexit' e tornou-se um sucesso internacional pouco depois de ter sido publicado.

O romance de estreia de Sara Collins, ex-advogada que se começou a dedicar à escrita em 2014, passa-se em 1826, no tribunal de Old Bailey, e aborda o julgamento de uma ex-escrava, acusada de ser uma sedutora e assassina, que começou a vida numa plantação na Jamaica e terminou numa mansão em Londres.

O premiado repórter de guerra Jack Fairweather escreveu a biografia de Witold Pilecki, herói da resistência polaca, na Segunda Guerra Mundial, que se ofereceu para ser preso em Auschwitz, onde forjou um exército subterrâneo, sabotou instalações, assassinou oficiais nazis e reuniu evidências do assassínio em massa de judeus e difundiu notícias do Holocausto entre os Aliados.

A poesia de Mary Jean Chan evoca as dificuldades de conciliar a necessidade de segurança com o desejo de largar a armadura protetora e abraçar o mundo na sua plenitude. "Asha & the Spirit bird" é uma aventura ambientada na Índia contemporânea, onde uma rapariga é guiada por um pássaro majestoso que ela acredita ser o espírito da sua avó.

Lançado em 1971, o Prémio Costa é um dos mais prestigiados e populares galardões literários do Reino Unido, distinguindo anualmente os melhores livros do ano, escritos por autores residentes no Reino Unido e na Irlanda.

O prémio tem cinco categorias -- cada uma delas é avaliada separadamente por um painel de três juízes - e dos vencedores de cada uma das categorias, um é escolhido como Livro do Ano, este selecionado por um painel de nove membros, que inclui representantes dos painéis originais.

O vencedor do Livro do Ano recebe um prémio monetário no valor de 30 mil libras (aproximadamente 35 mil euros). No ano passado, o Prémio Livro do Ano foi para "The cut out girl", de Bart van Es, a biografia de uma sobrevivente do Holocausto, Lien de Jong, hoje com 85 anos.

O prémio melhor romance distinguiu "Pessoas Normais", de Sally Rooney, o primeiro romance galardoado foi "The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle", de Stuart Turton, o melhor livro de poesia foi "Assurances", de J.O. Morgan, e, na área infantil, o livro distinguido foi "The Skylarks' War", de Hilary McKay.