John Baldessari (1931-2020)

Corria o ano de 1970 quando um ainda jovem artista californiano decidiu queimar toda a obra em pintura que havia realizado entre 1953 e 1966, fazendo dela biscoitos que, num gesto simbólico, depositou numa urna. Para John Baldessari (National City, 1931), que morreu este sábado aos 88 anos, esse “The Cremation Project” significava simultaneamente um epílogo e um renascimento. Eram os primeiros passos de uma nova e radical forma de entender a arte, simultaneamente capaz de apropriar imagens, de usar e misturar meios como a fotografia, o vídeo, a pintura, a instalação e a palavra ao serviço de uma prática que olhava para a pujante sociedade de massas americana a partir de um olhar dissecante e analítico.

Influenciado por Marcel Duchamp, Andy Warhol e Ed Ruscha, Baldessari é parte de uma geração que forçou a aceitação dos valores conceptuais e a supremacia das ideias em arte, a começar pela própria ideia de arte que a sua obra questiona, logo no final dos anos 60, com obras como as “Text Paintings”. Sempre interessado nas potencialidades da linguagem, encaminhou depois a sua produção para a associação de textos e imagens explorando conceitos como estrutura e significado, leitura e visualidade. São particularmente emblemáticas as obras que sobrepõem pontos coloridos a material fotográfico prévio numa reorientação audaciosa da leitura da imagem reconhecível em trabalhos como “Bloody Sunday” (1987) ou “Stonehenge with Two Persons” (2005).

Simultaneamente, desenvolveu obras em vídeo e filme, com frequência associadas a propósitos performativos como no tributo de 1972 a Sol Lewitt onde canta as “35 sentences on conceptual art” de Lewitt com melodias populares.

Uma das características que mais o individualizam no contexto conceptual, normalmente considerado demasiado intelectualizado e purista é, precisamente, o humor que ele põe ao serviço de uma crítica às regras do “Art World”, às condições de validação da obra de arte e ao mercantilismo que a envolve. Em Quadros como “Tips for artists who want to sell”, por exemplo, desmonta todos os clichês que fazem a receita para se ser um artista de sucesso. Identificado com a cena cultural da costa leste dos EUA, Baldessari transformou-se numa referência para artistas mais novos como Matt Mullican, Tony Oursler ou Barbara Kruger. Paralelamente foi professor na Universidade da Califórnia em San Diego e Los Angeles onde se manteve até 2008 e desenvolveu metodologias de ensino particularmente inovadoras que passavam pela recusa das práticas tradicionais de ateliê e por uma visão pós-disciplinar da arte.

Considerado hoje um dos artistas mais marcantes da segunda metade do século XX, viu as suas obras serem expostas nos mais importantes museus e contextos artísticos internacionais tendo participado nas Documentas V (1972) e VII (1982) e na 47.ª Bienal de Veneza (1997) e conhecido retrospetivas no MOCA de Los Angeles (1990) e na Tate Modern, em Londres (2009). Está ainda representado nas coleções de museus como o MoMA e o Guggenheim, de Nova Iorque. Veneza entregou-lhe o Leão de Ouro para a carreira em 2009. Entre nós, teve a sua primeira grande apresentação na Fundação Calouste Gulbenkian com a exposição “This Not That” (1996) mas tornou-se um artista particularmente visível quando passou a ser representado pela Galeria Cristina Guerra em cujo espaço realizou exposições individuais, em 2006 e 2009, e quando passou a integrar as coleções Berardo e de Serralves. Para a história fica uma obra tentacular e imensa criada por um artista que um dia declarou “I will not make any more boring art” [Não farei mais arte enfadonha]. Promessa cumprida.