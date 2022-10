Os lisboetas PAUS voltaram do Brasil a querer gritar um sonoro 'sim', “apesar de o mundo estar a cair”

Quando se juntaram, em 2009, os PAUS não sabiam muito bem o que esperar de um projeto que transportou para palco uma bateria siamesa e canções que navegavam entre descargas de ritmo e melodias sintetizadas, marcadas por palavras de ordem. Dez anos volvidos, e apesar de terem decidido separar a bateria, o quarteto composto por Fábio Jevelim, Hélio Morais, Makoto Yagyu e Quim Albergaria não mudou radicalmente a forma como encara a música. Segundo os próprios, ela surge quase de forma espontânea quando se juntam. “Nós achávamos que íamos tocar na Galeria Zé dos Bois, na Sociedade Harmonia Eborense e nos Maus Hábitos. Era esse o nosso limite”, assume Morais, também baterista dos Linda Martini. “A nossa ideia de sucesso era fazer estas salas. Talvez conseguir fazer alguns teatros. Depois aquilo saiu-nos um bocadinho do controlo, felizmente. Nunca imaginámos nada disto que nos foi acontecendo, portanto também nunca nos desiludimos.” Os colegas vinham igualmente de outros projetos bem conhecidos dos fãs de rock portugueses, mas nenhum considerou que os PAUS fossem uma espécie de “lado b”. “Quando vais para uma aventura nova, nunca é secundária”, defende Jevelim, que se juntou à banda já em andamento e, tal como Yagyu, vinha dos Riding Pânico. “Acabas por fazê-lo por uma necessidade que tens e levas aquilo com coração, como qualquer outra coisa artística que cries. Nunca é um ‘lado b’ do ‘lado a’... Acabou por ser um ‘lado a’ de um ‘lado a’, como qualquer outro projeto que a gente faça.” A ausência de expectativas fez com que houvesse menos pressão e a experiência com as outras bandas levou-os a não fantasiar. “Há muitas bandas, hoje em dia, que começam e acabam em dois álbuns, porque, se calhar, criam a fantasia de que vão ser os reis disto tudo e depois desiludem-se com muita facilidade. Como nós temos outras experiências e outras bases, levamos a cena de coração e depois o que acontecer acontece.”

