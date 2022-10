Como escrever poesia. 20 olhares de T. S. Eliot reunidos em livro

Em 1932, num ensaio sobre o prefácio a “Lyrical Ballads” e sobre “Biographia Literaria”, T. S. Eliot lembrou que “Wordsworth escreveu o ‘Prefácio’ para defender a sua própria maneira de escrever poesia e Coleridge escreveu a ‘Biographia’ para defender a poesia de Wordsworth”. Há diversas abordagens possíveis aos artigos e conferências de Eliot, de que estes vinte textos (1917-1962) são uma boa antologia, e uma delas é tomá-los como ensaios sobre a maneira de Eliot escrever poesia.

Assim, num texto intitulado “Criticar o Crítico” (1961), Eliot retoma a definição de crítica do filósofo idealista F. H. Bradley, “a descoberta de razões insuficientes para aquilo em que acreditamos por instinto”. E, a partir dela, concebe uma teoria do crítico-poeta que, assumindo preferências e até preconceitos, dedica a sua atenção aos autores que o influenciaram. Autores, diz Eliot, “de índole mais semelhante à minha” e a propósito dos quais o crítico explicita afinidades e elabora “generalizações”, semelhantes às generalizações eliotianas, como a “dissociação da sensibilidade” ou o “correlato objectivo”.

