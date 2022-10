E do lixo se fez arte. O perfil de Bordalo II, um artista que não é igual aos outros

Sabe o que é um tamanduá-mirim? Artur Bordalo também não sabia. Foi a exposição que vai inaugurar em São Paulo, no Brasil, que o fez ir à procura do nome científico do papa-formigas e da sua representação gráfica para saber qual a anatomia que devia reproduzir em lixo colorido. O bicho será um dos 25 que estarão patentes a partir do final de março num armazém abandonado na Vila Leopoldina.

É assim, com todo o rigor, que o artista Bordalo II se entrega à criação dos mais diversos animais que já fazem parte da sua imagem de marca. E assim o encontrámos, debruçado sobre cada detalhe do tal tamanduá-mirim. O registo fotográfico dos animais é o ponto de partida para a realização das peças que apresenta em tamanho pequeno ou gigante, em formato instalação, escultura ou mural. Trabalhos espalhados por todo o mundo e que têm posto o seu nome no topo da chamada street art. Aos 32 anos, Artur Bordalo, vulgo Bordalo II, é um homem realizado. “Um felizardo”, como diz, por ter chegado tão rapidamente onde chegou e pela motivação que sempre o acompanhou. “Não foi à primeira, mas não demorou muito tempo.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.