Cultura: 20 perguntas para 2020 (sobre TV, cinema, literatura e o concerto do ano)

Aguarda-se com expectativa a edição portuguesa do novo romance de Elena Ferrante, “La Vita Bugiarda degli Adulti” (A Vida Mentirosa dos Adultos). Há cinco anos que a escritora italiana não publicava um romance e, desde já, foi avisando que as raríssimas entrevistas que irá dar continuarão a ser sob anonimato. Mas tudo pode acontecer. A última investigação sobre a sua identidade foi em 2016. Levada a cabo pelo jornalista Claudio Gatti e publicada na “New York Review of Books”, especulava que Elena Ferrante poderia ser na verdade Anita Raja, a italiana, tradutora de alemão, de 63 anos.

Não, mas são uma ameaça. Os podcasts, tanto noticiosos como temáticos, têm uma audiência crescente, mas não substituirão a rádio (como o streaming não substituiu a televisão). Têm a vantagem de poderem ser descarregados a qualquer hora, sem ter que se esperar por um horário fixo. Vão ser, cada vez mais, um grande complemento à oferta de entretenimento e informação em áudio. Distribuídos de forma gratuita pelas principais plataformas, têm contra si a dificuldade de se tornarem rentáveis de forma autónoma. E por isso podem perder o fôlego. O interesse dos serviços de música por subscrição neste mercado poderá salvá-los.

