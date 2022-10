Tiago Rodrigues: “Na assembleia humana do teatro é possível questionar o mundo de outra forma”

Aos 42 anos, Tiago Rodrigues é o segundo mais jovem galardoado pelo Prémio Pessoa. O ator, dramaturgo, encenador e produtor foi surpreendido pela notícia em Londres, onde está a trabalhar com a Royal Shakespeare Company, num espetáculo que irá apresentar no próximo verão em Stratford-upon-Avon e que tem como ponto de partida dois livros de José Saramago. A entrevista decorreu, no sábado passado, em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) que Tiago Rodrigues dirige desde 2015.

O que lhe passou pela cabeça quando lhe telefonaram a dizer que tinha ganho o Prémio Pessoa?

Quando recebi o telefonema de Francisco Pinto Balsemão, tínhamos acabado o ensaio em Londres, e estávamos a decidir como iríamos para o teatro Young Vic, no qual íamos ver um espetáculo. Fiquei obviamente muito contente, e agradeci. Disse a quem estava comigo, à Magda Bizarro, que trabalha comigo há muitos anos, e que é minha mulher; e ao Pedro Costa, que é técnico de som no Teatro D. Maria II. Perguntámo-nos logo: “Então, vamos celebrar ou vamos ao teatro como estava planeado?” Achámos que ir ao teatro era uma boa forma de celebrar, e só depois fomos jantar, comendo borrego e bebendo um vinho da Córsega. A peça era fenomenal.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).