Claro que “Star Wars” não chegou mesmo ao fim

Desta vez, quando chegarmos ao fim do filme e virmos no ecrã o nome do realizador ao som da fanfarra a que nos habituámos, sabemos que não haverá mais história para contar. Pelo menos a que tem que ver com o arco narrativo que começou a nascer em 1977 e que fez de “Star Wars” um dos mais fortes marcos da cultura popular à escala mundial. Criada por George Lucas, a saga da família Skywalker, que decorre “há muito tempo numa galáxia muito, muito distante”, começou por um filme cujos resultados superaram em muito as melhores expectativas, gerando imediatas sequelas em “O Império Contra-Ataca” (1981) e “O Regresso de Jedi” (1983). Em 1999, artilhado com nova tecnologia digital, o mesmo George Lucas resolveu contar a história que precedera o que esses três filmes haviam mostrado, numa segunda trilogia que teve a figura do futuro Darth Vader, um dos maiores vilões da história do cinema, como protagonista. A compra da empresa do criador de “Star Wars” pela Disney, em 2012, abriu caminho a uma terceira trilogia que tinha como objetivo rematar esta longa narrativa. E assim, depois de uma reativação da saga em 2015 com “O Despertar da Força” (que colocou novas personagens em jogo, chamado ainda velhos heróis) e de uma continuação em “O Último Jedi” (que deixou algumas pontas soltas para eventuais futuras explorações), eis que surge um ponto final que arruma a casa de um modo que certamente deixará satisfeitos os fãs e admiradores deste universo.

Realizado por J.J. Abrams, o criador de “Lost” e autor de “O Despertar da Força”, o nono (e derradeiro) episódio da saga, “A Ascensão de Skywalker”, tem por missão principal a resolução narrativa da história de uma interminável luta entre o bem e o mal que, em 1977, começou por opor Luke Skywalker e amigos a Darth Vader e às forças do império galáctico liderado por Palpatine. A segunda trilogia dera a conhecer como este último ascendera ao poder e, recentemente, um dos trailers do filme que agora chega às salas de cinema voltara a escutar a sua voz... Estará Palpatine vivo? Terá assim escapado ao golpe desferido por Darth Vader no final de “O Regresso de Jedi”?

Sem querer aqui lançar ‘spoilers’ de grande magnitude, podemos dizer que J.J. Abrams resolve o desfecho da trama com uma história que convoca a memória de figuras marcantes da saga e usa, aqui e ali, sequências que podem ser interpretadas como espelhos (ou ecos) de momentos icónicos que filmes anteriores nos deram a ver. Como já acontecera nos dois primeiros episódios desta trilogia, essas ligações são mais evidentes face às imagens dos três filmes originalmente estreados entre 1977 e 1983. Tal como as opções pela criação dos ambientes e a própria relação das figuras com os espaços, procura o sentido de realismo físico desse tempo por oposição ao predomínio de imagens digitalmente criadas nos episódios da trilogia “do meio” (a que na cronologia dos factos, na verdade, é a que conta o início de tudo).

Mas será “A Ascensão de Skywalker” o fim de “Star Wars”? É claro que não: se, por um lado, se resolve aqui a história do confronto entre o bem e o mal – que nesta terceira trilogia teve como rostos de maior protagonismo os de Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) –, por outro há outras ideias em movimento dentro do universo de ficção lançado pelo filme de 1977. A série “The Mandalorian”, com ação cronologicamente localizada pouco depois dos acontecimentos de “O Regresso de Jedi” e que tem como protagonista um caçador de prémios que lembra a figura de Boba Fett, está a demonstrar um potencial que pode gerar outras produções de imagem real, com um impacto cultural mais transversal a vários públicos face às séries de animação que antes tinham assegurado a presença deste universo nos ecrãs de televisão. E por aqui pode haver, para já, os mais sólidos sinais de possíveis futuros para esta saga.

Os maus resultados do filme centrado na juventude de Han Solo refrearam o ritmo de produção antes dado como certo. E as duas possíveis futuras trilogias já anunciadas estão neste momento em modo de “pausa”. Uma seria desenvolvida por Rian Johnson – o realizador de “O Último Jedi” – e deveria ter por cenário um espaço nos confins da galáxia e sem ligações à família Skylwalker. Algumas ideias deixadas em aberto no filme de 2017 (como a evidência da força nos jovens que vemos em Canto Bight) davam já conta de possibilidades a explorar. Recentemente, Rian Johnson deu a entender que não tem havido quaisquer desenvolvimentos neste projeto.

Ainda mais mediática, a contratação da dupla David Benioff e D.B. Weiss, criadores de “A Guerra dos Tronos”, para assumirem uma nova trilogia caiu por terra quando ambos aceitaram desenvolver um outro projeto para a Netflix. Kathleen Kennedy, que dirige a Lucasfilm, deu, contudo, a entender que a porta está aberta para entrarem no universo “Star Wars” quando as suas agendas o permitirem.

Igualmente na esfera das intenções está um projeto da autoria de Kevin Feige, o responsável pela Marvel, que manifestou já este ano o seu interesse em criar um filme dentro do universo “Star Wars”.

A força pode não se avistar nitidamente no horizonte, mas borbulha. E mais dia menos dia vai regressar. Nada, contudo, como esperar pelos resultados de bilheteira de “A Ascensão de Skywalker” para saber quando, como e com quem a coisa poderá acontecer. Que a força fique connosco.