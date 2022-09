Universidade do Porto: Mário Cláudio distinguido com Honoris Causa. Marcelo presente

A comemorar o seu 50.º aniversário de vida literária, Mário Cláudio será homenageado pela Universidade do Porto com a atribuição do título de Doutor Honoris Causa na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, numa cerimónia que contará com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

A decorrer a partir das 15 horas, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto (UP), a cerimónia de Doutoramento Honoris Causa contará com as intervenções de Isabel Pires de Lima, professora emérita da UP e elogiadora do doutorando, e do próprio Mário Cláudio, que proferirá o discurso final de agradecimento.

Proposta pela Faculdade de Letras, que assim encerra as comemorações do seu primeiro centenário, a atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Mário Cláudio é justificada pela vasta obra publicada – mais de 60 títulos nos últimos 50 anos – que torna o autor num dos “escritores portugueses mais reconhecidos” da atualidade e um dos que mais tem trabalhado “a condição de ser português”, conforme referido no texto da proposta de atribuição do doutoramento.

Pseudónimo literário de Rui Barbot Costa, nascido no Porto em 1941, Mário Cláudio desenvolveu a sua obra literária em torno da Invicta e da região Norte, captando com “invulgar perspicácia a matriz social e cultural, económica e política da cidade”, através de uma “escrita de filigrana, plena de erudição e, simultaneamente, de fala popular”, sublinha em comunicado a UP.

Mário Cláudio é também destacado pelo seu “empenho na colaboração cívica que desenvolve, muito frequentemente a partir da cidade onde nasceu e vive”, reconhecendo-o a UP como “um intelectual cujo pensamento independente lhe confere uma voz diferenciada em prol do bem comum”.

Objeto de variadíssimas distinções a nível nacional e internacional, destacam-se a atribuição do Prémio Pessoa em 2004, das comendas da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada (2000), de Chevalier des Arts et des Lettres (2006) – atribuída pelo Ministério da Cultura de França – e da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2019).