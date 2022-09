Artistas exigem mais dinheiro ao Governo

A demissão da ministra, a exigência do 1% do PIB para a Cultura, a impugnação dos concursos de apoio às artes e a necessidade de uma estratégia política são as grandes reivindicações da jornada de luta levada a cabo por todo o sector cultural do país na próxima terça-feira, em Lisboa e no Porto. Artistas, músicos, atores, bailarinos, encenadores, bibliotecários, arquivistas, arqueólogos estão decididos a ir para a rua e manifestarem o seu descontentamento face àquilo a que chamam “a degradação do serviço público de cultura”. Dizem que a ausência de diálogo não pode continuar e acusam Graça Fonseca de “falta de visão” e de ser protagonista de um exercício “pouco claro e transparente”.

“Este é o momento de exigir o financiamento devido para a Cultura, agora que se está a discutir o Orçamento do Estado”, explica Alexandra Lourenço, responsável na Associação Profissional dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. “E financiamento significa recursos humanos, que são escassos em todo o lado”, afirma Régis Barbosa, do Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia. Pedro Penilo, do Manifesto em Defesa da Cultura, fala na “redução das equipas e dos programas. É um momento trágico de empobrecimento”, adianta, ao frisar que o orçamento da Cultura desde 2014 ultrapassa em pouco os €200 milhões. “Há menos gente, menos estruturas, menos organização, menos qualidade, o desemprego aumenta, a precariedade também e o abandono da profissão é uma realidade”, continua Penilo.

