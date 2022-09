“A Favorita” triunfou nos Prémios do Cinema Europeu

Dez meses depois de “A Favorita” ter sido dez vezes nomeado aos Óscares (só venceria um), a obra de Yorgos Lanthimos, num regresso em tudo improvável (mas as regras da Academia Europeia de Cinema assim o permitem...), arrebatou quase tudo o que de mais valor tinha nos Prémios do Cinema Europeu, este sábado à noite, em Berlim: Melhor Filme, Melhor Comédia, Melhor Realizador e Melhor Atriz (para a britânica Olivia Colman, que agradeceu através de um vídeo gravado).

Considerando que “A Favorita” - o filme passa-se numa Corte inglesa do início de setecentos afligida por caprichos sexuais e vinganças venenosas - já antes tinha ganho quatro categorias técnicas nesta edição (foram anunciadas previamente), a noite na Haus der Berliner Festspiele acabou por ser extraordinária para o cineasta de Atenas. Para todos os outros, deixou uma frustrante sensação de déjà vu. E nem Lanthimos nem Colman estiveram na cerimónia.

“A Favorita” superiorizou-se assim a “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar, “O Traidor”, de Marco Bellocchio, “J'Accuse”, de Roman Polanski (está a ser um grande êxito em França), “Les Misérables”, do francês de origem maliana Ladj Ly e “System Crasher”, da alemã Nora Fingscheidt.

Banderas vence Melhor Ator

Os três últimos ainda não se estrearam em Portugal mas os direitos de distribuição de “J'Accuse” e de “Les Misérables” já foram adquiridos, respetivamente pela Midas Filmes e pela Alambique Filmes. Já o Prémio de Melhor Ator repetiu a distinção de Cannes, em maio, e foi para Antonio Banderas, que agradeceu comovidamente a Pedro Almodóvar através de uma videoconferência.

Também ausente, a francesa Céline Sciamma foi premiada na categoria de Melhor Argumento por “Portrait de la jeune fille en feu”, outro filme da Competição de Cannes 2019, ainda por estrear entre nós. É protagonizado por Noémie Merlant e Adèle Haenel, atriz de 30 anos que, como muitos sabem, tem andado ultimamente nas bocas do mundo por outros motivos, desde que resolveu denunciar publicamente o assédio de que foi vítima na adolescência.

Esta 32ª edição dos Prémios do Cinema Europeu homenageou a francesa Juliette Binoche, sublinhando a internacionalização de um percurso iniciado pela atriz em meados dos anos 80. “Rendez-vous”, filme de André Téchiné, lançou-a definitivamente em 1985 e, no ano seguinte, “Mauvais Sang”, de Leos Carax, nomeou-a pela primeira vez para um César. A também francesa Claire Denis, que a dirigiu diversas vezes e lhe entregou o prémio desta noite, não esqueceu esse regresso às origens. Mais tarde, foi o iraniano Jafar Panahi, que não pode sair do seu país, a aparecer nos ecrãs de Berlim para congratular a atriz. “Por favor, escolham os filmes que fazem e sejam responsáveis pelas vossas escolhas.” – eis o conselho que Binoche deixou a atrizes e atores.

O outro homenageado da noite foi um 'cineasta da casa', o alemão Werner Herzog, que recebeu em Berlim um justíssimo prémio à carreira pelas suas mais de cinco décadas de trabalho. “E nada se compara a ti...”, trauteou no palco Wim Wenders [a canção de Sinéad O'Connor] quando se dirigiu ao colega três anos mais velho, recordando os tempos de “total independência” do Cinema Novo Alemão, nos anos 60, e o sentido de humor, o entusiasmo, o magnífico sotaque (em inglês) e “a capacidade de ir até ao limite” de Werner. “És uma torre de integridade”, resumiu Wenders. Herzog, de 77 anos, tem para cima de setenta filmes, entre longas e curtas de ficção e documentário. O seu mais recente trabalho, “Family Romance, LLC.”, foi rodado em Tóquio.

A Melhor Animação Europeia foi para Espanha e para “Buñuel en el Laberinto de las Tortugas”, de Salvador Simó, baseado na história verídica da rodagem do inesquecível documentário de Buñuel “Las Hurdes - Tierra Sin Pan” (1933). O prémio Descoberta Europeia, organizado pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci), distinguiu “Les Misérables”, de Ladj Ly. “For Sama”, filme correalizado por Waad Al-Khateab e Edward Watts sobre a experiência das mulheres na Guerra da Síria, venceu o prémio de Melhor Documentário.

E o Prémio do Público, que potencialmente visava todos os filmes europeus que estiveram em exibição em 2019, foi para “Cold War – Guerra Fria”, de Pawel Pawlikowski – outro momento de 'embaraço' (mas justificado pelas regras da Academia) porque a obra do polaco já vencera cinco Prémios do Cinema Europeu na edição do ano passado.

Acrescente-se que Portugal teve este ano boas hipóteses de ser chamado ao palmarés - e uma vez mais graças às curtas-metragens - já que “Les Extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre”, co-produção luso-francesa de Gabriel Abrantes, e “Cães Que Ladram aos Pássaros”, de Leonor Teles, estavam nomeados para aquela categoria.

Estreado na Quinzena dos Realizadores de Cannes, o filme de Abrantes (conta a fantasia de uma estátua do Museu do Louvre que quer deixar de ser arte e se junta ao movimento dos 'coletes amarelos') chegou à capital alemã nomeado pelo prémio conquistado no Curtas Vila do Conde.

“Cães Que Ladram aos Pássaros” (sobre uma família do Porto a tentar alugar um apartamento numa cidade vergada à gentrificação) foi nomeado pelo Festival de Veneza, onde foi distinguido na secção Horizontes. Contudo, e apesar desta vantagem rara (dois filmes portugueses entre os cinco nomeados), o prémio sorriu a “The Christmas Gift”, do romeno Bogdan Muresanu.

Os Prémios do Cinema Europeu, que em anos ímpares decorrem sempre na capital alemã, sede da Academia Europeia de Cinema, têm o hábito de visitar em anos pares outra cidade europeia. A próxima será Reiquiavique, capital da Islândia. A cerimónia está marcada para 12 de dezembro de 2020.