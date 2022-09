Chimamanda: “Nos EUA percebi como só por ser negra a minha inteligência era questionada”

Chimamanda é uma escritora com estatuto de estrela pop. São raras, no mundo, as profissionais da escrita a usufruírem de um tão amplo reconhecimento público como a romancista e ensaísta nigeriana. Provou-o com a sua entrada triunfal na sessão de abertura do Fórum do Futuro, realizado entre 3 e 9 deste mês, no Porto. Com a lotação do Teatro Rivoli esgotada, muita(o)s ficaram à porta consumida(o)s pela desilusão de não conseguirem ouvir ao vivo a mulher cujas intervenções sobre feminismo, raça ou género se tornaram virais. A sua Ted Talk de julho de 2009, intitulada “O Perigo da Narrativa Única”, tem já 20,2 milhões de visualizações no YouTube. Beyoncé, na sua canção ‘***Flawless’, introduz a voz da escritora num manifesto feminista. Traduzida em mais de 30 línguas, com vários livros premiados, Chimamanda Ngozi Adichie tem, ainda assim, consciência de como o seu universo de leitores não corresponde às multidões ávidas de a ouvir.

O modo como decorreu esta entrevista é elucidativo da dimensão e dos mecanismos de autodefesa utilizados pela escritora. Houve quem ficasse a chorar no exterior do Rivoli por não ter conseguido o miraculoso bilhete de acesso ao Grande Auditório. Ali, Chimamanda falou ao longo de uma hora, de um modo desassombrado, de questões ainda hoje incómodas para tanta gente. Como quando afirma não ser o termo “colonialismo” útil ou rigoroso para definir o que classifica como “ditadura do estrangeiro” em África. O início da nossa conversa teve de ser retardado vários minutos. No exterior, a(o)s inúmera(o)s fãs da escritora descobriram a envidraçada porta lateral do teatro com vista para o local da entrevista. Já sentados e prontos a começar, Chimamanda não resiste aos chamamentos. Pede-nos compreensão. Tem de ir lá fora falar com quem não contém o entusiasmo e a reclama. Quando a porta se abre, é como se um grito de liberdade ecoasse naquele espaço. Abraçam-na, tiram selfies, pedem-lhe autógrafos. Percebe-se que está confortável no meio de toda(o)s aquela(e)s jovens. Sai de lá com um sorriso imenso e um olhar por onde se espraiam todos os brilhos do mundo.

