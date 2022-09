“Almanaque”, a revista no limite da contestação a Salazar

Aquele que seria o único semanário português queria pôr os portugueses a pensar. Um tema, várias perspetivas. Como este, que levara o futuro diretor, Figueiredo Magalhães, a telegrafar a José Cardoso Pires, de passagem por Berlim: “Pode seguir, entrevista Gomulka.”

“Ocorreu-me que poderia enviar três escritores a três países de diferentes latitudes e onde se tivessem verificado acontecimentos importantes”, contaria em 1999 à revista “LER”. Castro Soromenho ficaria com Tito, arquiteto da nova Jugoslávia, Alexandre O’Neill com Nasser, que afastara o rei Farouk do Egito, e Cardoso Pires com o comunista que em 1956 conseguira conter a revolta social na Polónia, bem para lá da cortina de ferro.

