Nobel da Literatura. O que diz a tradutora para português sobre a obra e a vida de Olga Tokarczuk

O Prémio Nobel da Literatura atribuído a Olga Tokarczuk [lê-se tokartchuk] foi surpresa somente para quem não conhece a obra da romancista, ensaísta e guionista polaca nem contabilizou o número de prémios literários e distinções atribuídas à escritora desde a publicação do seu primeiro romance em 1993. Aliás, a propósito da Feira do Livro de Frankfurt de 2000, na qual a literatura polaca foi convidada de honra, nas colunas deste mesmo semanário, já se afirmava que o nome de Olga Tokarczuk não tardaria a fazer parte dos nomeados da Academia Sueca.

Mais tarde, em 2011, nas Jornadas de Literatura Europeia na Universidade Aberta, foi sumariamente apresentada a obra de “uma potencial vencedora do Prémio Nobel da Literatura, a escritora polaca, Olga Tokarczuk” (Livro de Resumos). A convicção tornou-se previsão com a atribuição do International Booker Prize de 2018 ao romance “Bieguni” e, por isso, nem a própria Olga Tokarczuk, nem o grande círculo dos seus fiéis leitores ficaram particularmente surpreendidos, contrariamente ao que acontecera em 1996 com a atribuição do prémio Nobel da Literatura à poetisa polaca, Wisława Szymborska. Recordem-se as palavras da escritora após a atribuição do Booker Prize: “Agora, sinto-me como se tivesse ganho uma nova vida num jogo de computador e entrado em outro nível de competição.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).