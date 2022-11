Ministra da Cultura anuncia presença no Festival da Saúde Mental

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, vai marcar presença na inauguração do Festival da Saúde Mental que decorre entre 1 e 23 de novembro em Lisboa e no Porto. A informação foi avançada ao Expresso pela organização do festival e confirmada pelo gabinete do ministério. A ministra estará presente no dia 1 de novembro, pelas 21h30, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa.

Trata-se da terceira edição do festival que, através do cinema e outras artes, pretende alargar a discussão sobre a saúde mental, e chega com algumas novidades: pela primeira vez, a mostra de cinema (21 filmes, na sua maioria curtas-metragens de ficção e documentário, mais do dobro da edição anterior) terá lugar numa sala de cinema, no Cinema City Alvalade (no Porto, serão exibidos no Auditório da Casa das Artes) e haverá uma mostra de filmes de animação, o Mental Júnior.

O festival abre, aliás, com uma série de propostas “para os mais novos” — a peça de teatro “Agir na Vida”, da companhia Sem Tábuas (dia 2, 15h), no Auditório Orlando Ribeiro, e uma outra, “Escada Acima… Escada Abaixo”, do grupo de teatro da Unidade W Mais, unidade de saúde que presta apoio psicológico gratuito, gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. “A saúde mental começa quando somos pequenos. E saber cuidar dela também. Saber que não há nenhum problema em estar triste, saber o que fazer quando se sofre uma perda (de um avô, por exemplo), que há dias em que se acorda mais zangado e outros mais feliz. Para os mais pequenos, é sobretudo disto que se fala, enquadrando na programação do festival”, dizia Ana Pinto Coelho, diretora e curadora do festival co-produzido pela Direção-Geral de Saúde, ao Expresso, aquando da divulgação da programação completa do evento.

Os 21 filmes que compõem a mostra, e que foram selecionados por um júri composto por António Roma Torres (psiquiatra, escritor e crítico de cinema), Catarina Belo (cineasta e documentarista), Eurico de Barros (crítico de cinema), Maria João Barros (psicóloga) e Rui Henriques Coimbra (escritor e jornalista que chegou a ser correspondente do Expresso em Los Angeles), abordam temas como o suicídio, depressão, adições, demências, autismo, stress pós-traumático, deficiências mentais, esquizofrenia, bipolaridade e FOMO (sigla de Fear of Missing Out, descrita por especialistas como “ansiedade e preocupação de poder estar a perder algo”, associadas às redes sociais).

Temas que, de resto, foram escolhidos a dedo pela organização do festival, assim explicava também Ana Pinto Coelho. “São pouco discutidos em praça pública e é urgente falar sobre eles.” Alguns desses temas, como é o caso do burnout, serão também discutidos por especialistas na área da saúde mental, nas chamadas M-Talks, moderadas por jornalistas.