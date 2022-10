“Tivesse ainda tempo e entregava-te o coração”: 10 poemas do cardeal

O Mistério está todo na infância

[poema que Tolentino de Mendonça apresentou ao Papa Bento XVI, numa tradução para italiano]

E, por fim, Deus regressa

carregado de intimidade e de imprevisto

já olhado de cima pelos séculos

humilde medida de um oral silêncio

que pensámos destinado a perder

Eis que Deus sobe a escada íngreme

mil vezes por nós repetida

e se detém à espera sem nenhuma impaciência

com a brandura de um cordeiro doente

Qual de nós dois é a sombra do outro?

Mesmo se piedade alguma conservar os mapas

desceremos quase a seguir

desmedidos e vazios

como o tronco de uma árvore

O mistério está todo na infância:

é preciso que o homem siga

o que há de mais luminoso

à maneira da criança futura

em "A noite abre meus olhos"

ed. Assírio & Alvim

A infância de Herberto Helder

[primeiro poema de Tolentino de Mendonça]

No princípio era a ilha

embora se diga

o Espírito de Deus

abraçava as águas

Nesse tempo

estendia-me na terra

para olhar as estrelas

e não pensava

que esses corpos de fogo

pudessem ser perigosos

Nesse tempo

marcava a latitude das estrelas

ordenando berlindes

sobre a erva

Não sabia que todo o poema

é um tumulto

que pode abalar

a ordem do universo agora

acredito

Eu era quase um anjo

e escrevia relatórios

precisos

acerca do silêncio

Nesse tempo

ainda era possível

encontrar Deus

pelos baldios

Isto foi antes

de aprender a álgebra

em "A noite abre meus olhos"

ed. Assírio & Alvim

Caminho do Forte, Machico

No caminho onde aprendi o outono

sob o azul magoado

os pescadores cruzavam ainda linhas

províncias clareiras

e esse gesto masculino de apagar a dor

chegava pelos percalços da terra

o carro do gelo

e os miúdos tiravam bocados para comer às dentadas

em retrato selvagem mas, juro-vos, havia encanto

havia qualquer coisa, outra coisa

nesse instante em perda

as mulheres sentavam-se à porta com os bordados

quando passavam estrangeiros

ficavam sempre a sorrir nas suas fotografias

em “Longe não sabia”

ed. Presença

Se me puderes ouvir

O poder ainda puro das tuas mãos

é mesmo agora o que mais me comove

descobrem devagar um destino que passa

e não passa por aqui

à mesa do café trocamos palavras

que trazem harmonias

tantas vezes negadas:

aquilo que nem ao vento sequer

segredamos

mas se hoje me puderes ouvir

recomeça, medita numa viagem longa

ou num amor

talvez o mais belo

em “A noite abre meus olhos”

ed. Assírio & Alvim​​​​​​​

Da verdade do amor

Da verdade do amor se meditam

relatos de viagens confissões

e sempre excede a vida

esse segredo que tanto desdém

guarda de ser dito

pouco importa em quantas derrotas

te lançou

as dores os naufrágios escondidos

com eles aprendeste a navegação

dos oceanos gelados

não se deve explicar demasiado cedo

atrás das coisas

o seu brilho cresce

sem rumor

em “Baldios”

ed. Assírio & Alvim​​​​​​​

Uma casa em Machico

Desço as escadas de casa

alguma coisa acabou para nós neste lugar

nos espaços mínimos que nos separaram

orgulho-me da tua nobreza

conto teus passos de criança sobre a terra

não sei que manhã virá em auxílio

de um amor

tão puro que não precisa

sequer de razões

ponho a mão na boca

para suster um grito

No duelo com certas noites

um coração sai sempre perdedor

Tua voz luzia pelo porto

quase a ponto de perder-se

Não avances tão depressa, minha noite

em “A noite abre meus olhos”

ed. Assírio & Alvim​​​​​​​

Os amigos

Esses estranhos que nós amamos

e nos amam

olhamos para eles e são sempre

adolescentes, assustados e sós

sem nenhum sentido prático

sem grande noção da ameaça ou da renúncia

que sobre a luz incide

descuidados e intensos no seu exagero

de temporalidade pura

Um dia acordamos tristes da sua tristeza

pois o fortuito significado dos campos

explica por outras palavras

aquilo que tornava os olhos incomparáveis

Mas a impressão maior é a da alegria

de uma maneira que nem se consegue

e por isso ténue, misteriosa:

talvez seja assim todo o amor

em “A noite abre meus olhos”

ed. Assírio & Alvim​​​​​​​

A Mulher Desconhecida

para Maria Matias, minha avó

É muito bela esta mulher desconhecida

que me olha longamente

e repetidas vezes se interessa

pelo meu nome

Eu não sei

mas nos curtos instantes de uma manhã

ela percorreu ásperas florestas

estações mais longas que as nossas

a imposição temível do que

desaparece

e se pergunta tantas vezes o meu nome

é porque no corpo que pensa

aquela luta arcaica, desmedida se cravou:

um esquecimento magnífico

repara a ferida irreparável

do doce amor.

em “Baldios”

ed. Presença

A casa onde às vezes regresso

A casa onde às vezes regresso é tão distante

da que deixei pela manhã

no mundo

a água tomou o lugar de tudo

reúno baldes,estes vasos guardados

mas chove sem parar há muitos anos

Durmo no mar, durmo ao lado de meu pai

uma viagem se deu

entre as mãos e o furor

uma viagem se deu: a noite abate-se fechada

sobre o corpo

Tivesse ainda tempo e entregava-te

o coração

em "A noite abre meus olhos"

ed. Assírio & Alvim​​​​​​​

Travessia da infância

Quietos fazemos as grandes viagens

só a alma convive com as paragens

estranhas



lembro-me de uma janela

na Travessa da Infância

onde seguindo o rumor dos autocarros

olhei pela primeira vez

o mundo



não sei se poderás adivinhar

a secreta glória que senti

por esses dias



só mais tarde descobri que

o último apeadeiro de todos

os autocarros

era ainda antes

do mundo



mas isso foi depois

muito depois

repito

em "A noite abre meus olhos"

ed. Assírio & Alvim