Luísa Costa Gomes vence Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues

A escritora Luísa Costa Gomes venceu o Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues, pelo romance "Florinhas de Soror Nada". Em comunicado, a Fenprof "assinala com satisfação" que Luísa Costa Gomes se venha juntar a "nomes cimeiros" da literatura portuguesa contemporânea na área da ficção com o seu "belíssimo romance", publicado pela D. Quixote em 2018.



O júri, constituído por Paulo Sucena (Fenprof), José Manuel Mendes e Paula Mendes Coelho, decidiu por unanimidade distinguir "Florinhas de Soror Nada", destacando o "extremo rigor da sua construção e da linguagem, cujo poder de inventiva e contágio, a par de personagens intensas e do entrecho, desmontam os lugares comuns concernentes às relações entre a fé e o conhecimento, ao feminismo estereotipado e à vacuidade manipuladora do chamado politicamente correto".

Com este romance, a escritora venceu o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues 2019, instituído pela Fenprof com o apoio da SABSEG, e que em 2017 tinha sido ganho por Isabela Figueiredo, com o romance "A Gorda".



Em 2015, este galardão distinguiu a escritora Lídia Jorge pelo livro "Os Memoráveis" e, em 2013, Ana Cristina Silva por "O Rei do Monte Brasil".

O Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues alterna com o Prémio de Poesia António Gedeão, que foi ganho, em 2012, por Ana Luísa Amaral, em 2014, por Manuel Gusmão, em 2016, por Nuno Júdice, e, em 2018, por Daniel Jonas, "autores que muito prestigiam esta iniciativa da Federação Nacional dos Professores", lê-se no comunicado.



Nascida em 16 de junho de 1954, Luísa Costa Gomes é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa, tendo sido durante vários anos professora do ensino secundário e trabalhado no programa Escritores nas Escolas. Traduziu livros, traduziu e legendou filmes e tem colaborado em vários jornais e revistas, programas de rádio e televisão.



A sua obra literária começou com a publicação, em 1981, do livro "Treze Contos de Sobressalto". Desde então, já publicou 18 títulos, com variados prémios e traduções no estrangeiro, segundo informação publicada na plataforma de venda de livros Wook.

Luísa Costa Gomes criou a revista de contos Ficções, que dirige e coordena.