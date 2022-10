Ferroviários salvam cão de realizador e vão entrar no próximo filme

Uma equipa de operários ferroviários vai entrar no próximo filme de Leos Carax, graças a uma boa ação que praticaram. Foram eles que encontraram o cão do realizador, o qual tinha desaparecido durante a rodagem do filme em Bruxelas e apareceu numa pequena estação ao fim de mais de 24 horas.



Outro aspeto curioso da história é que o final feliz parece ter sido ajudado pelo vídeo que o ator Adam Driver publicou no Twitter do seu colega Mark Hamill (o próprio Driver não está nas redes sociais). A conta tem 3,3 milhões de seguidores e ao fim de um dia o vídeo já contava 700 mil vistas.



Apelando à colaboração do público na procura do animal, Driver explicou: "Estávamos a filmar uma cena num clube e estávamos fora e o ele ficou assustado com algum do tráfego e fugiu, estando desaparecido há 24 horas. O último local onde foi visto foi este neste parque onde estamos todos. Há uma equipa de gente atrás de nós, à procura de Javelot".

O local em questão é o Parque Real (nome antigo do parque mais importante de Bruxelas) e o filme é um musical intitulado Annette, com Adam Driver e a atriz Marion Cotillard. O filme é sobre um artista de stand-up que fica viúvo de uma camtora de ópera e tem uma filha pequena com um dom especial Além de Bruxelas, as rodagens são em Bruges e Los Angeles.



O apelo ao público incluía algumas promessas: "Por-vos-emos no filme, dar-vos-emos chocolate, batizaremos o vosso filho - faremos tudo como forma de vos agradecer", dizia Driver. Agora a primeira deverá mesmo concretizar-se. Foi a produtora do filme, a CG Cinema, que anunciou a descoberta: "#Javelot - o cão de #Leos Carax foi encontrado!! Obrigado a todos vocês".



Javelot, um fox terrier de 9 anos, é filho e neto de cães que Carax teve anteriormente. O filme anterior do realizador, "Holy Motors" (2012), é considerado por muita gente uma obra-prima, mas essa opinião não é consensual.