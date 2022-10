Texto inédito de Siza sobre exposição em Serralves

Terá o hóquei em patins algo a ver com a profissão de arquiteto? Essa é a inesperada reflexão de Siza a partir da sua experiência de hoquista frustrado, plasmada no texto escrito para o catálogo da grande exposição (texto nas págs. 70/71 da revista E) dedicada às suas seis décadas de atividade, com inauguração marcada para a próxima quinta-feira, dia 19. O Expresso antecipa na íntegra o texto escrito pelo arquiteto:

Sobre a (in) disciplina

Comecei a praticar hóquei em patins aos 15 anos, acompanhado pelo número de amigos necessário.

O treinador do Infante de Sagres* viu-me em jogo mais tarde e convidou-me para a equipa de juniores.

Joguei talvez um ano.

Logo um médico convenceu o meu pai de que haveria, sendo eu míope, perigo iminente de deslocamento de retina.

Joguei uma última vez mencionado como NN** (nesses dias gloriosos do hóquei português os jogos de juniores tinham direito a relato nos jornais).

O meu pai chamou-me e disse: o NN não poderá repetir a façanha.

Chorei. Tinha-me convencido de que o hóquei era a minha única vocação (só mais tarde me apercebi de que todos temos vocação para tudo, ou quase tudo, se o desejarmos).

Li e ouvi algumas vezes que, enquanto arquiteto, não tenho uma clara teoria de suporte. Concordo.

O hóquei em patins teve para mim e para o que faço uma significativa influência: o jogo é tão rápido e exigente que não é possível separar estratégia prévia e improviso. É necessário que atuem em simultaneidade, com o apoio determinante das “rodinhas”.

Há também na Arquitetura “rodinhas velozes” a que recorrer, face à complexidade e à extensão e acidentes de percurso de qualquer projeto: o conhecimento prévio, eventualmente a experiência e sem dúvida a dúvida — instrumentos continuamente e desde o início em confronto, até ao sincronismo, até uma instantaneidade operativa.

É um longo e ininterrupto percurso que exige (in)disciplina.

A disciplina talha por fim a “pedra de fecho”. Não atua em pleno sem se envolver com uma espécie de desordem que a precede e a invoca, tornando-a, a um tempo, livre e abrangente.

Assim rola o trabalho do arquiteto.

Tudo depende da pequena ponta do stick.

* Clube portuense da I Divisão

** NN não nomeado